Clément Inbona (LFDE): ‘Waar draait het om’

Advent markeert voor velen het naderende kerstfeest. In de financiële sector draait deze periode om prognoses. De vooruitzichten voor 2025 tonen een duidelijke lijn: sterke groei in de VS, gematigde bedrijvigheid in Europa en beperkte inflatie. Dit maakt Amerikaanse aandelen en bedrijfsobligaties aantrekkelijk, gesteund door een dalende rente en een groeiende wereldeconomie. De Visie van Clément Inbona, fondsmanager bij LFDE.

Maar vaak is het zo dat wanneer er zoveel eensgezindheid is, dat de werkelijkheid anders uitpakt, met verregaande gevolgen voor de financiële markten. Het is dan ook nuttig om even stil te staan bij enkele hypothetische alternatieven die dat dominante scenario kunnen verstoren.

Op geopolitiek vlak zou het zomaar kunnen dat Trump meteen na zijn aantreden Rusland en Oekraïne aan de onderhandelingstafel dwingt, waar zij na aanvankelijk moeizame gesprekken uiteindelijk een duurzame vrede sluiten. Europese aandelen zouden in dat geval in snel tempo hun achterstand op hun Amerikaanse tegenhangers kunnen goedmaken. Daardoor zou 2025 het (langverwachte!) jaar van Europa worden.

Wat inflatie betreft, kan een hogere olieproductie van OPEC en andere landen de olieprijs doen dalen, gevolgd door lagere energieprijzen. Dit zou de inflatie afremmen, waarna centrale banken mogelijk de rente verlagen en activa opkopen. Obligaties zouden hier sterk van profiteren en aandelenmarkten overtreffen.

Op gezondheidsvlak kan de verspreiding van obesitasbehandelingen de dalende levensverwachting in de VS keren. Dit zou ook in andere landen demografische en economische groei stimuleren, met hogere productiviteit, volledige werkgelegenheid en stijgende waarderingen van risicovolle activa.

In de wereldhandel, tot slot, zouden de invoerheffingen die de regering-Trump mogelijk instelt kunnen leiden tot een snelle stijging van de dollar op de valutamarkten, waardoor het Amerikaanse protectionisme een averechts effect zou krijgen. Een sterke dollar zou wegen op de Amerikaanse export, de groei in het land afremmen en een einde maken aan het Amerikaanse exceptionalisme. De Trump bump zou dan verworden tot een ‘Trump slump’.

Die hypothesen gaan stuk voor stuk in tegen de bijzonder breed gedragen consensus en lijken daardoor per definitie vandaag weinig waarschijnlijk. Het weer op de financiële markten volgt echter hoogst zelden de voorspellingen en kan razendsnel omslaan. Wie een robuuste portefeuille wil samenstellen, doet er dan ook goed aan om af en toe de economische fictie in te duiken.

