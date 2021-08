CM.com: pak de winst

CM.com steeg vrijdag met 2,82% en verbrak voor het eerst de 40,00 -puntengrens met een nieuwe high van 40,15 euro. Wat volgt?

Investtech: “Het aandeel is hiermee negen van de laatste 11 dagen gestegen. De afgelopen maand is het aandeel 21,85% gestegen. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn.” Maar is dat wel zo?

Charttechnisch en fundamenteel moeten de nodige vraagtekens bij CM.com worden geplaatst.

Het koersverloop is parabolisch, net als in 2020 en begin 2021 vlak voor een correctie. Bovendien staan de koers bovenin de bandbreedte. De RSI geeft aan dat de markt overbought is.

Ook fundamenteel moeten vraagtekens worden geplaatst bij de kwaliteit van de onderneming. Het bedrijf probeert onder meer te groeien door overnames. Echter, van de omzetgroei is slechts 28% terug te vinden in een toename van het brutoresultaat. Dat is veel te weinig en roept de vraag op of de onderneming niet te veel bezig is met kwantitatieve groei in plaats van kwalitatieve groei.

