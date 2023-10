CO2-investeringen beperken winstrecessie

In de nasleep van de renteverhogingen doemt een economische recessie. Maar dit keer lijkt een winstdip uit te blijven. “Er is dit keer geen sprake van een typische conjunctuurcyclus. De vertraagde effecten van de pandemie, de impact van deglobalisering en het streven om economieën CO2-vrij te maken zijn mede de oorzaak waarom de aandelenmarkten het zo goed blijven doen ondanks de mindere groei”, aldus Helen Jewell, beleggingsstrateeg voor fundamental equities voor de EMEA-regio bij BlackRock in haar Stock Market Monitor voor het vierde kwartaal.

De economie werd hard afgeremd tijdens covid en na de pandemie kwam de groei weer snel op gang en dat voelen bedrijven nog steeds. Die impact zal nog jaren duren, aldus Jewell. “Als economieën vertragen, dan blijven cyclische bedrijven meestal zitten met meer voorraad. Om die voorraden weer weg te werken, worden vaak kortingen op die producten gegeven en dat drukt weer op de resultaten. Maar in de huidige cyclus zien we dat er sectoren zijn waar dit niet opgaat. Het aanbod kan nog altijd geen gelijke tred houden met de vraag, omdat de aanbodkant nooit echt herstelde van de lockdowns. Dit geldt bijvoorbeeld bij halfgeleiderproducten in de lucht- en ruimtevaart.”

Stabiel

De consumentenbestedingen blijven vooralsnog stabiel, ondanks de stijgende inflatie en rente. Ook dit is niet gebruikelijk tijdens een cyclische neergang, zegt Jewell. “Dit biedt mogelijkheden voor stock pickers die bedrijven van hoge kwaliteit zoeken in de consumentengoederensector met een aantrekkelijke waardering. Het woord ‘kwaliteit’ is hierbij van groot belang omdat we zoeken naar bedrijven die een potentiële daling in consumentenuitgaven aankunnen. Hierbij valt te denken aan e-commerce en de reisbranche.”

De cyclische golfbeweging voor een aantal industriële bedrijven zal minder heftig zijn als de winsten doorstijgen. Dit komt vooral door twee krachtige trends, stelt Jewell: het CO2-neutraal maken van de economie en de deglobalisering. “Overheden besteden momenteel enorme bedragen aan de energietransitie. Industriële bedrijven kunnen hiervan profiteren, onder meer door het elektrificeren van voertuigen en de infrastructuur die daarvoor nodig is. Tijdens de pandemie werd duidelijk hoe kwetsbaar de toeleveringsketens zijn en als reactie hierop zijn veel bedrijven dichterbij huis gaan produceren. Overheden geven veel geld uit aan het stimuleren van bepaalde sectoren, zoals de halfgeleiderproducenten omdat ze van belang zijn voor de nationale veiligheid”, aldus Jewell.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19001 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht