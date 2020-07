Coal ETF alleen voor verliezers

Voor duurzame beleggers is de VanEck Coal ETF wellicht niet verantwoord, maar daarmee is niet gezegd dat de prijs niet kan stijgen.

In 2016 en 2018 is een mislukte aanval gedaan op de steun van 50 euro. De trend lijkt om te buigen naar een stijging. Het past in de berichtgeving dat China de capaciteit van kolencentrales aan het opvoeren is.

De Coal ETF noteert 63,20 euro. Op 80 en 110 euro liggen weerstanden. Pas wel op. De Coal ETF doet het altijd slechter dan de Dow Jones. Over de afgelopen 5 jaar steeg de Dow Jones met 46% en daalde de ETF met 37%. Sinds eind 2008 steeg de Dow met 110% en daalde de ETF met 83%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 15031 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht