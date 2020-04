Coca-Cola EuroPartners kan bruisen

Coca-Cola European Partners daalde gisteren met 0,44% en eindigde op 33,90 euro.

Investtech: “Het aandeel is hiermee 14 van de laatste 20 dagen gedaald. De afgelopen maand is het aandeel 29,23% gedaald. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft weerstand rond 38,30 euro en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Toch is er ook iets positiefs te ontdekken in de grafiek. Zowel de Parabolic SAR als het prijsmomentum lijken te wijzen op een versnelling van de opgaande beweging. De trend is nog negatief. De ondergrens van de bandbreedte is al omgeslagen naar een stijging. De bovengrens ligt op 45 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

