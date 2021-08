Coinbase schoffeert

Het wordt riskanter om in en via Coinbase te beleggen. De onderneming heeft de voorwaarden aangepast.

Coinbase is een zogenaamde wallet voor cryptopunten. Het was een kwestie van geld storten en crypto’s kopen. De weg terug was ook gewaarborgd, omdat alle crypto’s werden afgedekt door fysieke dollars. Nu komt het addertje.

Coinbase heeft de voorwaarde laten vallen van een 100% dekking in harde dollars. Nu mogen ook obligaties als tegenwaarde worden aangehouden door Coinbase. Dat vergroot de risico’s. Wat als de rente gaat stijgen en obligatiekoersen dientengevolge zullen dalen. Hoe zit het met de duration van het onderpand. Een wijzing van de gemiddelde looptijd van de obligaties (duration) kan redelijk grote effecten hebben op de rente en dus koersen.

Na een redelijk succesvolle IPO is de koers van Coinbase in snel tempo met 27% gedaald naar 220 dollar. Inmiddels is de koers hersteld op 256,50 dollar inclusief de daling gisteren van 7,9%. Het aandeel noteert 95 keer de winst, wat extreem hoog is voor een bedrijf dat voorwaarden aanpast uit eigen belang.

