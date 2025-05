‘Black-out Spanje en Portugal benadrukt noodzaak grote investeringen in energienetten’

De grootschalige stroomuitval die maandag Spanje en Portugal ruim twaalf uur zonder elektriciteit liet, benadrukt volgens Columbia Threadneedle Investments de toenemende kwetsbaarheid van energienetten in Europa. Het incident verstoorde onder meer het openbaar vervoer en ziekenhuizen, al konden sommige kritieke diensten blijven draaien dankzij noodgeneratoren.

Natalia Luna, Senior Thematic Investment Analyst bij Columbia Threadneedle, noemt het “de ernstigste stroomstoring die ooit in Europa is geregistreerd” en benadrukt dat landelijke black-outs van dit kaliber zelden voorkomen in westerse landen.

“Deze gebeurtenis toont aan hoe belangrijk netstabiliteit is voor de energiezekerheid,” aldus Luna. “Met de toename van hernieuwbare energie in de Europese stroommix, stijgt ook het risico op instabiliteit. Spanje is koploper op het vlak van hernieuwbare energie, maar soortgelijke incidenten zouden in de toekomst vaker kunnen optreden.”

De analist verwacht dat Europese landen hun aandacht voor netinfrastructuur en energiezekerheid zullen verscherpen, wat zou kunnen leiden tot een versnelde investeringsgolf. “Dat versterkt de beleggingscase voor een groter gebruik van hernieuwbare energie en de noodzaak voor landen om de infrastructuur, opslagcapaciteit en back-upsystemen te moderniseren en verbeteren.”

Daarnaast blijft kernenergie volgens Luna een stabiele, betrouwbare bron die het net in balans kan houden en bovendien kan inspelen op de snelgroeiende stroomvraag van bijvoorbeeld AI-datacenters.

De nationale netbeheerder Redeia bevestigde intussen dat de oorzaak geen cyberaanval was. De storing ontstond vermoedelijk door schommelingen in de frequentie op het net die kettingreacties veroorzaakten met als gevolg een algehele systeemuitval.

Luna: “Spanje produceert 80% van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, maar het land heeft weinig opslagcapaciteit die kan helpen om het elektriciteitsnet in balans te houden door een teveel aan stroom op te slaan. Daarnaast heeft Spanje geen interconnectielijnen naar andere EU-netwerken wat ook zou helpen om incidenten zoals deze te vermijden.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20781 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht