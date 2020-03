Commerzbank Beursproducten wordt Socit Gnrale Beursproducten!

In november 2018 heeft Commerzbank AG een koopovereenkomst gesloten met Société Générale SA voor de verkoop van de divisie Equity Markets & Commodities (EMC). De geleidelijke overdracht van de EMC-activiteiten aan Société Générale begon in mei 2019. Deze overdracht zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 worden voltooid.

Met de overgang van een groot deel van de systemen, diensten en medewerkers van Commerzbank naar Société Générale, werd het nodige gedaan om het succesverhaal van de afdeling Beursproducten bij Société Générale voort te zetten. De handelskwaliteit, service en de productdiversiteit worden ook na de overgang bij Société Générale gewaarborgd.

