Consumentenvertrouwen iets minder somber

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in december negatiever dan in november. Consumenten waren deze maand iets minder somber dan in november, maar het vertrouwen is nog uitzonderlijk laag. Het consumentenvertrouwen lag volgens het CBS zelfs ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Het vertrouwen van producenten lag opnieuw boven het langjarig gemiddelde. Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie ging van 3% in november naar 3,3% in december. Dat komt volgens het CBS doordat ondernemers positiever waren over de verwachte bedrijvigheid. Ze waren echter minder positief over hun orderpositie. Ook waren producenten negatiever over de voorraden gereed product. Net als in de voorgaande maanden waren de ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie het meest positief.

De Conjunctuurklok van het CBS is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. In de Conjunctuurklok van december presteerden 8 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

