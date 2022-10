Contrair beleggen tijdens sell-off

Kijkend naar vijf eerdere sell-offs die ook gepaard gingen met hoge inflatie en stijgende rentes, lijkt een voorzichtiger beleggingsaanpak nu verstandig.

De eerste helft van 2022 was een bijzonder moeilijke periode voor beleggers. Hoge inflatie, in combinatie met hoge aandelenwaarderingen en stijgende Amerikaanse rentetarieven, leidde tot een dubbele sell-off van zowel aandelen als obligaties. In de nasleep van zo’n aanzienlijke terugval in de markt vragen veel beleggers zich misschien af of de tijd rijp is om weer in aandelen en andere risicovolle activa te gaan beleggen. Maar weinig of geen beleggers kunnen het precieze dieptepunt van een langdurige beursdaling vaststellen. Dit roept de vraag op: Wat zijn de mogelijke gevaren als men te vroeg of te laat een tactische verandering doorvoert?

T. Rowe Price heeft deze kwestie eerder onderzocht nadat de COVID-19-pandemie in het eerste kwartaal van 2020 een grote sell-off in aandelen veroorzaakte. In dat onderzoek werd gekeken naar het rendement na 17 eerdere marktdalingen waarbij de S&P 500 15% of meer daalde. Verrassend genoeg bleek dat beleggers die na alle 18 marktdalingen (inclusief de COVID-19 sell-off) hun aandelenposities drie maanden voor tot drie maanden na het absolute dieptepunt hadden uitgebreid, gemiddeld hogere rendementen in de daaropvolgende 12 maanden realiseerden.

Gelden deze uitkomsten ook in een macro-economische omgeving van hoge inflatie en stijgende rente? Daarvoor heeft T. Rowe Price de analyse beperkt tot vijf dalingen van de Amerikaanse aandelenmarkt die plaatsvonden tijdens perioden van hoge inflatie en hoge en/of stijgende rente. De resultaten van dit gerichte onderzoek wijzen erop dat beleggers iets meer geduld moeten betrachten voordat zij in de huidige marktomgeving hun exposure aan aandelen en andere risicovolle beleggingen verhogen.

Toepassing onderzoek op de huidige verkoopgolf

De daling van de financiële markten begin 2022 was bijzonder sterk in een historische context. In de zes maanden eindigend op 30 juni 2022 leverde een hypothetische 60/40 portefeuille (vertegenwoordigd door de S&P 500 Index en de Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index) -16,11% op.

De ongewoon scherpe dalingen van aandelen begin 2022 gingen gepaard met en werden aangedreven door een uitzonderlijk hoge inflatie, omdat de wereldwijde energie- en voedselprijzen stegen in de nasleep van de Russische inval in Oekraïne. De Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) steeg met 9% in de 12 maanden eindigend in juni 2022. Als reactie op deze inflatiedynamiek verkrapte de Amerikaanse Federal Reserve snel het monetaire beleid, wat leidde tot een dramatische stijging van de rente op Amerikaanse staatsobligaties.

In het licht van deze omstandigheden besloot T. Rowe Price haar analyse te beperken tot vijf eerdere sell-offs van de Amerikaanse aandelenmarkt die gekenmerkt werden door zowel hoge inflatie als stijgende rente. De resultaten van deze analyse suggereren dat een meer geduldige beleggingsbenadering gerechtvaardigd is als de onderliggende inflatie- en renteniveaus ongewoon slecht zijn. In vergelijking met het andere onderzoek werden ook minder overtuigende argumenten om vroeg, dan wel laat, in de markt te stappen. Er bleken namelijk asymmetrische voordelen te zijn aan het toevoegen van aandelen na het dieptepunt van de markt.

Bijvoorbeeld, een belegger die drie maanden na het dieptepunt van een dalende inflatie/stijgende rente overstapt op een hypothetische 70/30-allocatie, kan meer rendement behalen dan wanneer hij dezelfde overstap drie maanden voor het dieptepunt maakt. Hoewel de steekproef van verkopen van hoge inflatie/stijgende rente weliswaar klein is, wijzen de resultaten van de analyse er toch op dat beleggers er baat bij zouden kunnen hebben.

Conclusie

Het voorspellen van toekomstige marktrendementen is een uitdagende taak waarbij beleggers historische gegevens en hun veronderstellingen over de toekomstige marktdynamiek tegen elkaar moeten afwegen. Uit het oorspronkelijke onderzoek van T. Rowe Price bleek dat het verhogen van de aandelenallocatie bij aanzienlijke marktdalingen het rendement doorgaans verbeterde, ongeacht de precieze timing. Maar zodra het onderzoek zich beperkte tot de historische marktdalingen die het meest leken op de recente sell-off in het eerste halfjaar van 2022 worden de conclusies genuanceerder en stelt T. Rowe Price een geduldiger aanpak voor.

Hoewel het huidige klimaat van hoge inflatie en stijgende/hoge rente tot voorzichtigheid noopt, blijven T. Rowe Price van mening dat beleggers die hun exposure aan risicovolle activa verhogen tijdens een dalende markt, het langetermijnrendement van hun portefeuille kunnen verhogen.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

