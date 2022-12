Wachten op de liquiditeitsschok

Onderweg naar 2023 lijken de financiële markten een aanzienlijke wereldwijde economische vertraging te hebben ingeprijsd. De hamvraag is of deze vertraging zal uitmonden in een “zachte landing” – met een tragere, maar nog steeds positieve groei – of in een echte recessie die de bedrijfswinsten hard raakt.

Veel hangt af van de Amerikaanse Federal Reserve en de andere grote centrale banken in de wereld, die blijven proberen de inflatie onder controle te krijgen door de rente te verhogen en liquiditeit uit de markten te halen. “De geschiedenis staat niet aan onze kant”, zegt Sébastien Page, hoofd Global Multi-Asset en CIO, bij T. Rowe Price. “De rentecycli van de Fed lopen meestal niet goed af, vooral wanneer de inflatie hoog oploopt.” Maar beleggers moeten er niet van uitgaan dat een diepe neergang onvermijdelijk is, voegt Page eraan toe. “Hoewel sommige vooroplopende indicatoren zijn verzwakt, groeit de Amerikaanse werkgelegenheid eind 2022 nog steeds. De balansen van bedrijven en huishoudens lijken sterk. En de economische wonden die de pandemie heeft geslagen, zijn nog steeds helende”, aldus Justin Thomson, hoofd International Equity en CIO.

Selectief contrair beleggen

Marktpessimisme en volatiliteit kunnen goed uitpakken voor behendige beleggers, merken de CIO’s op. “Het moment om tactische blootstelling aan aandelen en andere risicovolle beleggingen te verhogen kan in 2023 verschijnen”, voorspelt Page. Als het moment daar is, geeft Page de voorkeur aan een ‘selectief contraire’ beleggingsbenadering van specifieke sectoren binnen beleggingscategorieën – denk hierbij aan small-cap aandelen in plaats van large-caps en high yield in plaats van investment-grade obligaties.

Keerpunt bereikt

In 2023 staan beleggers op een belangrijk keerpunt in de geschiedenis. De wereldeconomie is van decennia van dalende rente overgegaan naar een nieuw tijdperk dat wordt gekenmerkt door aanhoudende inflatiedruk en hogere rente. “Het tijdperk van goedkoop geld, hoge waarderingen en superhoge rendementen is voorbij”, waarschuwt Thomson. In dit beleggingsklimaat, zegt Andrew McCormick, hoofd Global Fixed Income en CIO, zullen beleggers in staat moeten zijn om top-down macro-economische inzichten te combineren met gedetailleerd bottom-up fundamenteel onderzoek. “Je moet kunnen inschatten hoe de grote macroveranderingen waarschijnlijk door de markten zullen worden gefilterd.”

Komt er een liquiditeitsschok?

Het potentieel voor marktvolatiliteit zal alleen maar toenemen naarmate de Fed en andere centrale banken de rente verhogen en de kwantitatieve verkrapping doorzetten, waarschuwt Page. “Het grootste risico op dit moment is liquiditeit.” In 2022, merkt Page op, verliep de bearmarkt in twee fasen. De eerste was een renteschok toen de Fed de rente in negen maanden tijd verhoogde van nul naar 4%. Dit werd gevolgd door een groeischok toen beleggers het risico van een winstdaling verdisconteerden.

In 2023, waarschuwt Page, kunnen beleggers te maken krijgen met een derde fase van de bearmarkt: een liquiditeitsschok, waarbij de markten over de hele linie dalen omdat posities met vreemd vermogen worden afgebouwd. Hoewel pijnlijk, kunnen dergelijke schokken ook grote koopkansen creëren, zegt hij. “Een liquiditeitsschok vormt in feite de capitulatie die de bodem van een dalende markt markeert,” zegt Page. “Dat zijn historisch gezien zeer sterke koopsignalen.”

Wanneer is het instapmoment?

Het succesvol timen van een marktbodem is notoir moeilijk, merkt Page op. Maar de geschiedenis suggereert dat beleggers niet pietje-precies op de bodem van de markt hoeven in te stappen om te profiteren van tijdelijk lage aandelenwaarderingen. Historisch gezien, zegt Page, waren de kansen om succesvol te beleggen rond een marktbodem aanzienlijk lager wanneer de inflatie hoog was en de rente steeg. Dat is één reden om in 2023 een selectieve contraire beleggingsaanpak te hanteren, aldus Page: “De Fed ondersteunt beleggers niet langer door de marktvolatiliteit te beperken, een beleid dat bekend staat als de ‘Fed-put’. Als er geen Fed-put is, wil je wat geduldiger zijn met instappen.”

