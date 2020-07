Controleplicht: hoe zit dat nu precies bij verschillende type ondernemingen?

Er zijn in Nederland verschillende typen ondernemingen te onderscheiden. Er geldt echter niet voor alle ondernemingen een controleplicht. Bijvoorbeeld niet voor de ZZP’er die een eenmanszaak voert.

De controleplicht op een jaarrekening is wel van toepassing op middelgrote en grote ondernemingen. Bij het groeien van een onderneming naar een middelgrote onderneming ontstaat er bijvoorbeeld ineens controleplicht. Tot die tijd was het mogelijk om voor het bedrijf de jaarrekening te laten samenstellen.

Het laten samenstellen van jaarrekeningen is mogelijk door personen die het diploma HBO Accountancy hebben behaald. Bij het ontstaan van een controleplicht geldt dat de accountant met certificerende bevoegdheid de jaarrekening controleert en een handtekening zet.

Controleplicht voor middelgrote en grote ondernemingen

De controleplicht voor middelgrote en grote ondernemingen is wettelijk vastgelegd in artikel 393 van Boek 2 van het BW. Er zijn meerdere criteria die bepalen of er sprake is van een middelgrote of grote onderneming om van controleplicht te spreken. Een bedrijf moet minimaal aan twee van de drie volgende criteria voldoen. Er is sprake van een omzet van meer dan 12 miljoen euro. Het totaal op de balans omvat meer dan 6 miljoen euro. Er zijn minimaal vijftig medewerkers in dienst of fte.

Overigens zijn er ook redenen om de jaarrekening te laten controleren als er geen sprake is van een wettelijke basis. Bijvoorbeeld als je bedrijf een lening nodig heeft of om gebruik te maken van een subsidieregeling. Ook bij het voornemen het bedrijf te verkopen, kan een controle van de jaarrekening uitkomst bieden.

Uitvoeren controleplicht

De controle van een jaarrekening brengt meer werkzaamheden met zich mee dan alleen de samenstelling ervan met een samenstellingsverklaring. Er zijn doorgaans vier stappen van toepassing, te beginnen met de planning en voorbereiding. Een risicoanalyse maakt daar deel vanuit. Vervolgens vindt de uitvoering van de interim controle plaats. Dat betekent onder meer dat er een beoordeling komt van de administratieve organisatie net als van de interne beheersing binnen de onderneming. De accountant voorziet hierbij onder meer in verbeterpunten. De derde stap bestaat uit de uitvoering van de eindejaarscontrole, waarna in de vierde stap de afronding en rapportage volgt.

Het accountantsverslag bevat eveneens verbeterpunten net als adviezen en de focus op aandachtsgebieden. Mocht een bedrijf voor de eerste keer onder de controleplicht vallen, dan geldt nog een extra taak. De accountant is dan namelijk ook verplicht om een controle op de beginbalans uit te voeren.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht