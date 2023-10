Corbion kan nog fors dalen door gebruik ‘gevaarlijk’ ingrediënt

Het aandeel Corbion (CRBN) sloot op 16,33 euro na 3,5% te zijn gedaald.

Investtech: “De afgelopen week is het aandeel 9,3% gedaald. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft weerstand rond 22.00 euro en een verdere daling is waarschijnlijk.”

De chart suggereert dat een daling mogelijk is naar 11 euro. Fundamenteel is dat moeilijk te verdedigen met een koers/winst van 15,2 en een yield van 3,4%.

Toch moet een waarschuwing van Barclays ter harte worden genomen (bron Reuters). Er is sprake van een groeiende weerstand tegen het gebruik van GLP-1 door leveranciers van voedselingrediënten in de EU. “Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) medicijnen zijn een soort niet-insuline medicatie die wordt gebruikt om diabetes type 2 te behandelen door de bloedsuikerspiegel te verlagen en te helpen bij gewichtsverlies.” Volgens Barclays is sprake van een groeiend negatief verhaal rond de gezondheidsrisico’s van ultra-bewerkte voedingsmiddelen. Dat zal marktverwachtingen onder druk kan zetten. “We zijn voorzichtiger met de overwegend aan voedsel blootgestelde ingrediëntnamen.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19062 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht