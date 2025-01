Corbion koopwaardig

Corbion, het voormalige CSM, is het nieuwe jaar niet slecht van start gegaan, afgezien van een dipje op 10 januari. Het aandeel steeg met 5,8%. Investtech vindt het aandeel er technisch goed uitzien.

Investtech: “Corbion eindigde op 23.02 euro na een stijging van 2.4%. Het aandeel is niet op een hogere koers gesloten sinds november 2024. De afgelopen week is het aandeel 11.2% gestegen. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Corbion trendmatig positief

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht