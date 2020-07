Corn van Zeijl (Actiam): ASML, ASMI, Adyen, Prosus en JustEat Takeaway blazen AEX

Mr. Market maakt beleggers bescheiden. Dat is de afgelopen maanden goed gelukt. Het percentage pessimisten, nog steeds iets meer dan de helft, is niet veel veranderd. Het aantal optimisten is echter verder gedaald tot nog geen 15%.

Corné van Zeijl, strateeg bij Actiam: “Vooral een mogelijke verdere escalatie van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten en andere geopolitieke strijd wordt gevreesd. Ook wordt een mogelijke terugval van het sentiment onder de techbedrijven verwacht. Ook de AEX is daarvoor gevoelig. De vijf techbedrijven ASML, ASMI, Adyen, Prosus en JustEat TakeAway zijn goed voor een 30%-weging binnen de AEX. Dat is gelijk ook de reden waarom de AEX het zoveel beter doet dan de Europese aandelenindices. De AEX heeft de MSCI Europe index dit jaar met maar liefst 8% verslagen. Deze outperformance was vooral te zien in de periode half maart – half april.

Uit Van Zeijl’s periodieke enquête onder professionals blijkt dat 55% van de experts denkt dat de stand van de AEX op oudejaarsdag een flink stuk lager zal staan. “De uitslag is sinds de start van deze enquête (1999) nog nooit zo negatief geweest. Ook hier wordt als oorzaak de zware techwegingen binnen de diverse indices genoemd. Een analist met een lange staat van dienst haalde de Nifties-Fifties uit de jaren zeventig naar voren. Toen werd de markt ook geleid door een aantal (50) bedrijven die altijd maar door zou groeien. Dat verhaal is in tranen geëindigd. Het duurde toen wel een decennium voordat dat het ‘Nifty-Fifty’-effect volledig uit de markt weg was.”

Wat wel en niet kopen

Voor de maand juli zijn er weinig bijzonderheden op te merken. Veel experts denken dat Just Eat Takeaway het met de overname van GrubHub wel goed zal doen. Ondanks dat concurrent UberEats met een prijzenoorlog in New York dreigt. Bij de flopaandelen staat Adyen fier bovenaan. De experts vrezen niet dat het geval Wirecard impact gaat hebben op de koers van Adyen, maar ze denken simpelweg dat de koers van het aandeel veel te hard is gestegen. In het tweede kwartaal ging de koers met maar liefst 45% omhoog. ArcelorMittal staat er ook bij, dat aandeel lijkt het nooit goed te kunnen doen bij de professionals.

