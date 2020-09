Corn van Zeijl (Actiam): ‘Galapagos blijft de favoriet’

Wat verwachten beleggers van individuele aandelen deze maand?

Corné van Zeijl, strateeg Actiam: Galapagos staat weer bovenaan bij de favorieten. Dit ondanks of misschien juist vanwege de enorme koersdaling afgelopen maand. Verder lijken de lijsten erg op die van augustus. Alleen Shell heeft Just Eat Takeway bij de toppers vervangen. Eenzelfde beeld zien we bij de floppers. Ook daar is het lijst nagenoeg hetzelfde, alleen is ASML in de plaats van Unibail gekomen.

De experts zijn duidelijk een stuk minder somber geworden. Het pessimisme blijft echter overheersen. “In augustus is de AEX een bescheiden 0,7% gestegen. De Nederlandse index steekt daarmee mager af ten opzichte van het internationale speelveld. Voor september denkt 44% van de ondervraagden dat de AEX gaat dalen. Sinds april dit jaar was de meerderheid maand na maand somber gestemd. Sommige experts vrezen dat de aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen voor wat reuring zullen zorgen. Daarnaast heeft september een slecht trackrecord. Het is de enige kalendermaand die gemiddeld een verlies op heeft geleverd (MSCI Netherlands sinds 1973). De optimisten wijzen echter op het blijvend ruime monetaire en fiscale beleid in de diverse landen. Als obligaties als alternatief niets blijft opleveren, gaan beleggers naar aandelen. Andere wijzen erop dat het aantal besmettingen in de Verenigde Staten (VS) duidelijk aan het afnemen is.”

En voor de langere termijn, zeg 6 maanden?

Corné van Zeijl: “Eenzelfde beeld zien we bij de 6-maands verwachtingen. Ook hier neemt het pessimisme af. Een optimistische expert beargumenteerde dat er in de komende zes maanden wellicht een vaccin is of in ieder geval zicht daarop. Bovendien zijn dan ook de Amerikaanse verkiezingen achter de rug.” En hoe zit het met de stijgende rente? “Het is nog bescheiden, maar het zou een nieuwe trend kunnen zijn.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15250 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht