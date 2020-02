Corné van Zeijl (Actiam): ‘Meeste kansen voor Unilever en Ahold’

Uit de maandelijkse Actiam Beursenquête blijkt dat beleggingsexperts in januari positief gestemd waren.

De aanslag op de Iraanse generaal Soleimani en het coronavirus hebben echter een negatieve impact op de wereldeconomie. Met name het coronavirus heeft op de aandelenbeurs duidelijk zijn effect gehad. Per saldo eindigde de AEX 2,5% lager. De verwachting van de beleggingsexperts is dat de effecten van het virus op de economie over een halfjaar verdwenen zijn.

Virus in februari

Corné van Zeijl, strateeg van Actiam: “De sterke verandering van de marktomstandigheden heeft er ook voor gezorgd dat het sentiment onder de experts sterk is gedaald. Het optimisme van afgelopen maand is volledig verdampt. De belangrijkste reden die de experts als reden aangaven was het coronavirus.” Uit de resultaten blijkt verder dat de experts van mening zijn dat de economische effecten van het virus nog onvoldoende zijn verwerkt in de huidige koersen. Van Zeijl: “De verwachting voor de 6-maands horizon was al somber en blijft ook somber. Wel verwachten de experts dat de effecten van het coronavirus binnen een half jaar weg zijn. Maar dan kijken de professionals naar de effecten van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.”

Topper en floppers

Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête zijn de meest en minst favoriete ondernemingen van de beursexperts; de toppers en floppers. Van Zeijl: “De performance van de gekozen aandelen was afgelopen maand prima. Dat kwam voor een belangrijk deel door de keuze van Galapagos. Dat aandeel continueerde de opgaande trend. Bovendien is de winstontwikkeling niet afhankelijk van de economie. In deze fase is dat belangrijk voor beleggers. Vandaar dat ook andere veilige aandelen zoals Unilever, Heineken, Wolters Kluwer en Adyen zijn gestegen ondanks de sombere beurs. Bij de floppers was Arcelor Mittal de grootste daler. Ook Shell deed het slechts: enerzijds door de daling van de olieprijs en anderzijds door de slechte kwartaalcijfers. Per saldo gingen de toppers met 0,3% omhoog, terwijl de floppers met 5,0% daalden.”

