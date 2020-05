Corné van Zeijl (Actiam): ‘Shell in het verdomhokje’

Afgelopen maand waren de experts heel erg somber. Maar liefst 65% dacht dat de AEX-index zou gaan dalen. Dat kwam niet uit, constateert Corné van Zeijl, strateeg bij Actiam, in de toelichting op het periodieke onderzoek onder professionele beleggers.

April bleek juist een hele goede maand. De index steeg met ruim 6%. In maart zagen we nog een niveau onder de 400. In april eindigden we boven de 500. Die sterke stijging valt echter nog in het niet bij de S&P 500. Die ging met maar liefst 12,7% omhoog. Daarmee kwam de stijging van de Amerikaanse index in april 2020 op plaats nummer 3 van de afgelopen 50 jaar! Voor de AEX kwam april 2020 op de 60ste plaats. Nogal een verschil.

Somber

Ondanks dat de experts de stijging niet hadden zien aankomen, blijven ze ook voor de komende maand toch aan de sombere kant. Het percentage experts dat een daling verwacht, daalde van 65% naar 55%. Minder, maar nog steeds aanzienlijk. Bij de commentaren bleek dat veel experts de sterke stijging niet bij de huidige economische verwachtingen vindt passen. Het IMF voorspelt niet voor niets dat we de zwaarste recessie sinds de depressie van de jaren dertig gaan meemaken.

Aandelenkeuzes

Shell is na de daling in april gelijk in het verdomhokje terecht gekomen. Vele maanden prijkte dit aandeel op de lijst met favoriete aandelen. Het snijden in het dividend heeft voor zoveel teleurstelling gezorgd dat het bedrijf gelijk bij de flopaandelen is gezet. ASML, vroeger een ‘all-time’-favoriet, staat net als vorige maand ook deze maand weer bij de floppers, net als ArcelorMittal. Bij de verwachte topaandelen blijven de beleggingsexperts positief gestemd over Ahold (opnieuw op nummer 1; net als vorige maand), Unilever en Adyen. Deze bedrijven zullen, zo bleek uit de commentaren, het minst geraakt worden door de coronacrisis. En dat maakt ze geliefd.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14856 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ Corné van Zeijl (Actiam): ‘Shell in het verdomhokje’ ”

Terug naar het nieuws overzicht