Corné van Zeijl (Actiam): ‘Shell is weer terug als topper’

Mei was weer een mooie beursmaand. De AEX steeg 3,8%. Opmerkelijk maar waar: over de afgelopen 3 maanden is de Amsterdamse index nauwelijks veranderd.

Corné van Zeijl, strateeg bij Actiam: “Dat hadden de ondervraagde professionals niet voorzien. Zij waren juist somber gestemd. 55% dacht dat de index zou dalen en slechts 19% ging van een stijging uit.”

Somber

Voor juni blijven de experts aan de sombere kant. “52% van het panel denkt dat de koersen gaan dalen. Vorige maand was dat percentage 55%. 22% verwacht een koersdaling. Er is wel enige verbazing over de fikse koersstijging. Eén expert stelde voor dat beleggers voortaan maar een dopingtest moesten ondergaan in plaats van een coronatest. Eén van de optimisten denkt dat corona steeds meer van de voorpagina zal verdwijnen. En dan blijven alleen nog de positieve effecten van de stimulansen door centrale banken over.”

De terughoudend komt tot uitdrukking in de aandelenkeuzes. Van Zeijl: “De veilige aandelen blijven in trek; Ahold, Unilever en Galapagos. Shell staat weer terug bij de aandelentoppers. Dat is een logische keuze volgens een expert: de olieprijs is gestegen en de koers van het aandeel is gedaald. Na de 31%- koersstijging van Adyen staat het aandeel deze maand bij de floppers. Vanzelfsprekend is het een veilig bedrijf. Het zal weinig last van de coronarecessie hebben, wellicht zelfs profijt. De koersstijging is echter een beetje overdreven. Verder is er algemene somberheid over ArcelorMittal.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14935 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht