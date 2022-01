Van Zeijl (Actiam): ‘Aandelenkeuze van het jaar is ASML’

Voor het hele jaar 2022 zijn de experts somber. De gemiddelde beleggingsexpert verwacht een daling van de AEX naar 795.

Corné van Zeijl, strateeg Actiam, na zijn periodieke peiling onder beleggingsprofessionals: “De daling mag dan geen naam hebben, maar in de 29 jaar dat er naar de AEX verwachting wordt gevraagd, hebben we dat alleen in 1999 gezien. Voor de statistici onder u de mediaan staat wel op een kleine stijging (+3,4%). De grootste optimist denkt aan 933 (+17%), terwijl de grootste pessimist een ware beurscrash verwacht richting 480. Dat is een daling van 40%. Van de hele groep gaat 36% van een daling uit.”

In januari zijn AEGON, ASML, Just Eat Takeaway en Ahold favoriet. Unibail staat bovenaan bij de floppers. Daarna volgen Arcelor, Heineken en Wolters. Stuk voor stuk namen die in december een outperformance hebben laten zien. Het lijstjes lijkt dan ook erg op die van afgelopen maand.

Voor het komende jaar is het duidelijk: de top 4 bestaat uit ASML, ING, Just Eat Takeaway en AEGON. Het aandeel JET werd het vaakst genoemd; 25 maal bij de verwachte toppers, maar ook 18 maal bij de floppers. Degene met een optimistische blik op dit aandeel waren dus in de meerderheid. De grootste floppers in 2022 zullen Arcelor, Randstad, Unibail en Adyen worden. Overigens waren de keuzes voor 2021 niet echt succesvol. Men volgde de strategie om de achterblijvers op te pikken. Dat bleek echter geen goed idee. De verwachte toppers waaronder Prosus, Galapagos en Philips behoorden tot de paar verliezers van 2021. Bij de verwachte losers stond ook Just Eat Takeaway. Dat was wel een goed idee. Het aandeel ging met bijna 48% onderuit. Maar de experts hadden bij de losers ook de aandelen IMCD en Arcelor Mittal gezet en die deden het juist erg goed.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16883 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht