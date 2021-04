Corné van Zeijl (Actiam): ‘Aegon favoriet in beste maand’

Aegon is het favoriete aandeel voor deze maand. Dat blijkt uit de periodieke enquête van Corné van Zeijl, strateeg bij Actiam, onder beleggingsdeskundigen.

“Voor de komende maand is AEGON de meest genoemde favoriet. Ahold komt weer terug op de lijst op een tweede plaats samen met AEX-nieuwkomer BESI. JustEat TakeAway staat fier bovenaan bij de floppers. Wellicht heeft dat te maken met de mislukking van de Deliveroo emissie of met de re-opening , waardoor mensen naar restaurants gaan in plaats van eten bestellen. Vorige maand stond het aandeel ook al bij de floppers en toen ging de koers met 1,6% naar beneden.”

April

Corné van Zeijl: “De experts zien april helemaal zitten. Bijna de helft verwacht een mooie stijging in april. Het momentum blijft nog even goed dus. Er wordt lustig op los gevaccineerd, dus de re-opening komt er aan, de inkoopmanagers zijn razend enthousiast en de rente blijft nog even laag. Althans dat zeggen de centrale bankiers. En april is natuurlijk historisch gezien de beste maand van het jaar. Dat heb ik berekend op basis van de MSCI Netherlands index sinds 1970.”

