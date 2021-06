Corné van Zeijl: ‘Ahold kansrijk + 3 andere toppers’

Voor juni zijn de professionals beleggers voorzichtig optimistisch geworden. 34% verwacht een stijging, 21% verwacht een daling. Aldus Corné van Zeijl, strateeg bij Actiam.

“Sommige profs hopen wel dat de centrale banken de rente gedrukt kunnen houden. Als dat niet lukt, dan zijn de poppen aan het dansen. De optimisten houden zich vast aan de heropening van de diverse economieën en de goede winstontwikkeling.”

De afgelopen maand

Bij de floppers hadden de experts het afgelopen maand uitstekend gezien. De drie grootste verliezers, JustEat Takeaway (-14%), Adyen (-7%) en Prosus (-6%) zaten er allemaal bij. Chapeau! De performance van de top portefeuille was minder uitbundig. Die liet per saldo een outperformance van een kleine procent zien. Dat was met name te danken aan de mooie koersstijging van Ahold. Die hadden de beursexperts al lang op hun verlanglijstje staan. En in mei werden ze er eindelijk voor beloond. Een plus van 6%. Ik heb al enige boze mails ontvangen waarom die experts altijd maar voor Ahold kozen. De boze beleggers waren erg teleurgesteld en suggereerden manipulatie van de experts. Ik heb geen oordeel over deze opmerkingen. Maar wel is duidelijk dat het geduld van de experts werd dus beloond. En eens te meer blijkt dat het niet verstandig om emoties te laten meewegen in de beleggingskeuzes.

De komende maand

Ook voor juni blijft Ahold op het boodschappenlijstje staan. Dat lijstje wordt verder aangevuld met AEGON, Heineken en Prosus. Opvallend, want dat laatste aandeel stond afgelopen maand nog bij de floppers. JustEat Takeway blijft fier bovenaan staan bij de floppers, alleen met wat minder overtuiging dan afgelopen maand. Logisch na zo’n flinke koersdaling. Nieuw is IMCD op de tweede plaats. Dat bedrijf komen we niet zo vaak tegen. Op een gezamenlijke derde plaats staan Unibail Rodamco, Arcelor Mittal en Shell. Shell heeft of beter gezegd had toch altijd een warm plekje bij de experts. Met de uitspraken van de Nederlandse rechter lijkt deze liefde over. Men vreest dat de CO2 reductie ten koste van de winstgevendheid zal gaan.

