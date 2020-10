Corné van Zeijl (Actiam): ‘Ahold topper met hoogste notering’

De experts zijn erg somber geworden, nog meer dan vorige maand. Dat schrijft Corné van Zeijl, strateeg bij Actiam, als toelichting op zijn maandelijkse enquête onder beleggingsprofessionals.

Afgelopen maand gingen de meeste koersen naar beneden, maar de AEX deed het in internationaal perspectief nog niet zo slecht. Maar wie weet wordt oktober beter.

“Maar liefst twee derde van de ondervraagden denkt dat de koersen in oktober gaan dalen. De lijst met mogelijke kopzorgen is indrukwekkend: de presidentiële verkiezingen in de VS, de tweede coronagolf, de huidige ontslaggolf en de Brexit. Slechts 19% van de experts gaat van een stijging van de AEX uit. Eén van de argumenten daarvoor was dat hoe slechter het met de economie gaat, hoe meer fiscale en monetaire stimulans zal worden gegeven, wat weer goed is voor aandelen.”

Corné van Zeijl: “De afgelopen maand was de keuze van de experts niet zo goed. Er werd gedacht dat Shell het wel goed zou doen, maar de dalende olieprijs gooide roet in het eten. Het aandeel ging bijna 14% onderuit. Ook de keuze voor Prosus was niet goed (6%). En bij de floppers leek Adyen zich aan iedere vorm van zwaartekracht te onttrekken; na een klein dipje begin september sloot het aandeel uiteindelijk opnieuw 11% hoger. De keuze voor AVB Amro bij de floppers was wel goed. De koers van de bank daalde 10%.”

Keuzes voor oktober

“Shell en Adyen werden door de experts het meest genoemd, waarbij de optimisten en pessimisten elkaar precies in evenwicht hielden. Vandaar dat deze namen niet in de lijst met toppers en floppers terecht zijn gekomen. Het aandeel waar de experts het minst inzien is Unibail Rodamco. Dat aandeel zal volgens de verwachtingen tot en met de daadwerkelijke aandelenemissie onder druk blijven staan. Vorige maand miste het net deze lijst. Jammer, want in september daalde het aandeel bijna 20%. ASML en Heineken vervolmaken de baissierslijst. Aan de positieve kant staat Ahold fier op kop. Deze naam had geen enkele tegenstem. Galapagos staat opnieuw op de topperslijst net als JustEat TakeAway.”

Geschreven door: Eddy Schekman

