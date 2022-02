Corné van Zeijl (Actiam): ‘ASML wel, ArcelorMittal niet’

Ongeveer 1/3 van de beleggingprofessionals denkt dat de afgelopen maand sprake was van een normale correctie. Dat schrijft Corné van Zeijl, strateeg bij Actiam, bij de publicatie van zijn maandelijks onderzoek.

Een kwart plaatst de correctie onder de standaard buy the dips, wat we het afgelopen jaar wel vaker hebben gezien. 26% denkt dat deze correctie een terugkeer naar normale waarderingen is en 16% gaat er vanuit dat dit de prelude van de grote daling is geweest.

“Afgelopen maanden liepen de lange en de korte termijn verwachtingen flink uit elkaar. Deze maand zijn beiden neutraal. Men vreest vooral de effecten van het terug brengen van de QE. Anderen verwachten dat de rente pas gaat stijgen als de Fed en de ECB daadwerkelijk gaan stoppen met het opkopen van obligaties. Voor een Oekraïne-oorlog is men niet bang. 34% verwacht een stijging en 36% is juist wat somber.”

Januari

Corné van Zeijl: “De fluctuaties binnen de index waren in januari bijzonder groot. Er waren maar liefst negen aandelen die met dubbele cijfers naar beneden gingen en drie die met dubbele cijfers stegen. Dat is erg veel binnen één maand tijd. De longs deden het ietsje beter dan de AEX, maar dat zelfde gold voor de flop aandelen. AEGON als topper had men goed gezien (+14%), maar ASML (-16%), Just Eat TakeAway (-10%) en Ahold (-55%), daar had men beter van af kunnen blijven. Bij de floppers had men Unibail bovenaan gezet. Maar dit aandeel steeg juist 9%. Per saldo zou een fictief long/short fonds 0,7% hebben verloren.”

En wat nu?

Komende maand is ASML favoriet. Ook AEGON staat hoog , ondank de prachtige performance van +14% die ze in januari al hebben neergezet. Unilever en ING staan gezamenlijk op plaats 3. Bij de floppers staat Arcelor Mittal alweer bovenaan. Dan volgen JustEat Takeaway (alweer), Unibail (ook alweer), Adyen en Philips.

Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

