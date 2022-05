Corné van Zeijl (Actiam): ‘Philips minst aantrekkelijk’

In april waren de beleggingsexperts aan de pessimistische kant, zo signaleert Corné van Zeijl, strateeg Actiam, na zijn periodieke rondvraag.

De AEX daalde in april met 1,8% gedaald. “Een half procent daarvan is te verklaren door dividendbetalingen. De problemen stapelen zich op voor de financiële markten. Inflatie en dus centrale banken die de rente gaan verhogen. Afnemende economische vooruitzichten. Chinese lockdowns. Een expert haalde zelfs Olivier B. Bommel aan. “Hier kan ik niets doen”, legde drs. Zielknijper klagend uit, “dit is geen normaal geval”. 28% van de experts denkt dat de AEX gaat stijgen en 39% verwacht een daling in mei.

“In april hadden de experts Just Eat Takeaway uitgekozen als top pick. Dat was een dramatische keuze. Het aandeel ging 14,5% onderuit. Toch bleken de keuzes per saldo niet zo slecht. Een fictief long/short fonds zou bijna 7% hebben verdiend met de experts keuzes. Dat komt vooral omdat KPN, AKZO en AEGON allemaal een mooie positieve performance hadden laten zien. En alle floppers, Arcelor, Philips, Adyen en Randstad daalden allemaal meer dan de AEX index.”

“Voor de komende maand staat ASML weer op nummer 1, op de voet gevolgd door Shell en Prosus. Het lijst wordt afgemaakt met ASM int, DSM en Randstad (vorige maand nog bij de floppers). Philips staat bij de floppers bovenaan. De experts denken dat de issue nog wel even door blijven zeuren. Adyen blijft een short. En ook JustEat Takeaway is weer verschoven naar de floppers lijst. Arcelor maakt het lijstje af.”

Geschreven door: Eddy Schekman

