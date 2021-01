Corné van Zeijl (Actiam): ‘Prosus versus Adyen’

Het wordt een verloren beursjaar, zo blijkt uit de maandelijkse enquête van Actiam, samengesteld door strateeg Corné van Zeijl. Toch zijn er kansen.

Waar denken de experts dat de AEX het komende jaar zal eindigen? Corné van Zeijl: “De gemiddelde verwachte eindstand voor 2021 is 627,5, een stijging van slechts 0,5%, bij een mediaan van 645. Vorig jaar werd ook een dergelijke matige stijging verwacht. Toen werd ervan uitgegaan dat de koersen slechts 0,8% hoger zouden uitkomen en dat is aardig uitgekomen. De beste AEX-schatter zat er slechts 0,06% naast. De AEX heeft een bescheiden plus van 3,3% laten zien. Wel met een enorme tussenliggende achtbaan.”

De hoogste schatting voor 2021 is 735 en de laagste is 450. 30% van de ondervraagden gaat van een negatief AEX-rendement in 2021 uit. De optimisten verwachten dat alle positieve factoren, zoals het economische herstel na het virus en de steun van de centrale banken en overheden, nog wel even een rol blijven spelen. Ook zal de economie naar verwachting flink herstellen. De pessimisten denken juist dat al deze positieve factoren al in de huidige koersen verwerkt zijn.”

Wat gaat de beste beleggingscategorie voor 2021 worden:

A. aandelen

B. obligaties

C. kas

D. goud

E. onroerend goed

F. commodities

G. bitcoins

Corné van Zeijl: “Het antwoord is duidelijk: aandelen zijn bij veruit favoriet. Maar liefst twee derde van de ondervraagde professionals denkt dat aandelen de beste keuze zijn. De andere beleggingscategorieën leveren in ieder geval niets op, zo is de redenatie. 10% gaat voor commodities en 7% denkt aan bitcoins.”

Wat zijn de aandelenkeuzen voor 2021?

“Voor het hele jaar 2021 is Prosus duidelijk favoriet. Galapagos is één van de aandelen die vaak werd genoemd, maar zowel aan de toppers- als aan de flopperskant. Per saldo waren er net wat meer mensen die het aandeel als favoriet kozen. De favoriet van 2020, Adyen, is zo hard gestegen dat de experts denken dit aandeel in 2021 juist een heel slecht resultaat zal laten zien. Het staat bovenaan bij de floppers.”

“Ook voor het hele jaar 2020 hadden we deze vraag bij de experts neergelegd. Allereerst was de keuze vorig jaar uitstekend. Het aandeel dat voor 2020 er met kop en schouders bovenuit stak, Adyen, ging met maar liefst 161% omhoog. Het meest genoemde flopaandeel voor 2020 was Randstad en dat aandeel daalde met 2,2%. Voor alle genoemde namen geldt dat de meeste geliefde aandelen voor 2020 gemiddeld met 4,3% stegen, terwijl de 2020-floppers juist met 5,5% daalden. Een mooi resultaat. De beste expert had Adyen als topper en Galapagos als flopper. Goed voor een totaalrendement van ruim 217% en hiermee duidelijk de winnaar van de enquête 2020.”

