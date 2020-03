Corné van Zeijl: ‘Aegon pakte verkeerd uit’

Beleggingsexpert verwachten een correctie op de daling van de AEX, die in de afgelopen maand met 8,5% daalde. “Februari 2020 kwam daarmee terecht op een 24ste plek in de lijst van slechtste maanden voor de AEX ooit. In de afgelopen 10 jaar heeft de beurs slechts tweemaal eerder dit soort dalingen laten zien”, zegt Corné van Zeijl, strateeg bij Actiam, ter toelichting op de maandelijkse enquête.

“De impact van het coronavirus zal de beurs voorlopig nog blijven domineren. Toch zie je bij de deelnemende beleggingsexperts dat 45% optimistisch is en er een hele lichte opwaartse correctie verwacht wordt. Maar bij de 6-maands verwachtingen zijn de experts nog niet gerust op het koersverloop. Het sentiment blijft (licht) somber. Mogelijk wordt er een parallel getrokken met het verloop van de Spaanse griep, daar kwam de grote klap ook pas in het najaar van 1918, na de initiële uitbraak in het voorjaar”, zegt Corné van Zeijl. Het correleert niet met de het resultaat van de Actiam Beursenquête, waaruit blijkt dat “bijna de helft van de ondervraagden vindt dat het coronavirus nu wel genoeg in de koersen zit verdisconteerd.”

Topper en floppers

Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête zijn de meest en minst favoriete ondernemingen van de beursexperts; de toppers en floppers. Van Zeijl: “De performance van de gekozen aandelen was minder goed. Met name de keuze voor Aegon bij de toppers viel negatief uit en bij de floppers deden ASML en ArcelorMittal het juist relatief goed. Een bijzonder combinatie. Als er somberheid is over de economie is ArcelorMittal meestal de gebeten hond. Dit keer niet. Per saldo gingen de toppers met 8,5% omlaag, terwijl de floppers met 6,8% daalde.” Galapagos wordt gezien als de beste kanshebber voor maart.

