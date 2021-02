Corné van Zeijl: Ahold versus Unibail-Rodamco

De experts waren positief over januari en dat is aardig uitgekomen: de Amsterdamse index ging met 2,0% omhoog.

Corné van Zeijl, strateeg bij Actiam, schrijft ter toelichting op zijn maandelijkse enquête onder beleggingsprofessionals: “Helaas moest aan het einde van de maand de index een behoorlijk deel van de eerdere winst weer inleveren. De AEX is hiermee een mooie uitzondering versus de meeste andere beurzen en deed het aanmerkelijk beter (zoals ook in 2020 al het geval was). Dat komt door het hoge gehalte technologiebedrijven in de index.”

Voor de komende maand is het optimisme in somberheid omgeslagen. Vorige maand dacht nog 48% van de experts dat de AEX zou gaan stijgen, deze maand is dat nog maar 25%. Het percentage pessimisten is gestegen van 21% naar 46%. “Deze sombere stemming komt door een aantal factoren. Veel experts vinden dat nu al het goede nieuws wel in de koersen zit verwerkt. Verder valt het vaccinnieuws de afgelopen maand tegen.”

De keuzes

Voor de komende maand is het duidelijk dat de experts Ahold als belangrijkste favoriet zien. Het aandeel kreeg 13 positieve antwoorden en geen tegenstemmen. Ver daarachter volgden overige topaandelen Galapagos, KPN, Unilever, Shell, ASML en Prosus. Bij KPN wordt gedacht dat er nog wat meer in het overnamevat zit, nu Carlos Slim zijn belang heeft uitgebreid. Bij de flopaandelen staat Unibail bovenaan, op de voet gevolgd door Adyen. Om het lijstje af te maken met ArcelorMittal en Randstad.

