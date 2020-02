Corona verziekt (e-Cash)

Het coronavirus is geen pretje. Niet voor de mensen die het hebben en niet voor de beleggers. Het ontstemt. De gezondheid, fysiek en van de beurs, staat onder druk.

“Het coronavirus zorgt voor angst onder beleggers, maar het is niet nodig om aandelen in quarantaine te plaatsen”, stelt een vermogensbeheerder. “Het virus zet wel het groeimomentum van de wereldwijde economie onder druk.” De reactie van sommige beheerders is sterk onderkoeld. De tijd zal leren of ze gelijk hebben of dat ze met oogkleppen op hebben geoordeeld.

Ongezond is de lage waardering voor sommige aandelen. We zijn op zoek gegaan naar 10 aandelen met een lage koers/winstverhouding. In de financiële sector zijn er enkele met een waardering van nog geen 10 keer de winst. Ook de koers/boekwaarde van sommige aandelen staat op een zorgwekkend laag niveau.

Steeds meer mensen beleggen een deel van hun vermogen. ING optimaliseert nu de dienstverlening op het gebied van vermogensbeheer door te gaan beleggen via het ING Select Fund. Aan Bob Homan, hoofd ING Investment Office, stelden we enkele vragen.

De Universiteit van Maastricht, het ziekenhuis van Leeuwarden, de telefoon van Jeff Bezos, Cambridge Analytica dat op slinkse wijze gebruikmaakt van de gegevens van meer dan 50 miljoen Facebook-gebruikers, de voortdurende berichtgeving over de vermeende Russische beïnvloeding van westerse verkiezingen, het zijn allen exponenten van een wereld waarin de behoefte aan meer digitale veiligheid steeds verder toeneemt. Hoe kun je als belegger daarop inspelen. Het antwoord komt van Martine Hafkamp van Fintessa.

