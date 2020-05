Coronakrach DAX niet zo groot als in 2000 en 2008

Het herstel van het vertrouwen in de Duitse economie is een rechtvaardiging voor de opgaande beweging van de DAX.

Bij velen heerst nog de twijfel over de potentie van de DAX. De ontwikkeling van de IFO (index van economisch vertrouwen) geeft echter aan dat de Duitse beursindex op weg is naar een nieuw record ofwel een stand van boven de 14.000. Dat betekent een potentie van 22,9% vanaf de slotstand van gisteren van 11.391.

Potentie

De IFO biedt een enorme opwaartse potentie. De daling van de index is vorig jaar ingezet. Het coronavirus heeft geleid naar het laagste niveau in april van 74,2. Daarop volgde een herstelbeweging naar 79,5 in mei. De diepe low past bij de crisis, net zoals we na de financiële crisis hebben gezien. Zonder crisis heeft IFO de afgelopen 25 jaar bewogen tussen de 90 en 105. Na de financiële crisis is de bodem zelfs opgekrikt richting 95. Terugkeer naar dat niveau lijkt waarschijnlijk gezien het structurele, stimulerende beleid van overheden en centrale banken. Daarmee is echter niet gezegd dat ons systeem niet is vastgelopen, ontwricht. Leestip: Column Jaap van Duijn

>100 = gevaar

Verder blijkt uit een statistische vergelijking dat toppen en bodems van beide indices grotendeels samenvallen. Een IFO van boven de 100 wijst zelfs op een naderende correctie. Het is een periode dat men extra alert moet zijn, want na nog een lichte stijging van de index is de beurscorrectie onvermijdelijk. Iedereen heeft dat signaal genegeerd in 2019. Iedereen dacht dat het monetaire beleid de koersen wel zou stutten. De psychische klap van de coronacrisis kwam des te harder aan, maar het verlies is tot op heden minder groot dan de beurscrisis van begin deze eeuw en de beurskrach die de financiële crisis heeft veroorzaakt.

De financiële crisis van 13 jaar geleden leidde tot een krachtig herstel van de IFO en een stijging van de DAX met 140%. In 2014 begon de DAX een stijging van derde nadat de IFO had bewogen tussen de 90 en 95.

