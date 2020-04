Coronavaccin flinke impuls voor AEX

De Europese aandelenmarkten zullen net als elders in de wereld geprikkeld worden door de positieve resultaten van het coronavaccin van Gilead.

Positief is eveneens dat de markten zich gesteund voelen door de Fed, die de rente ongewijzigd heeft gelaten en heeft gezegd dat alle wapens uit de kast zullen worden gehaald in hun strijd tegen de economische gevolgen van het coronacrisis. VS-president Trump denkt dat China er van alles aan zal doen dat hij de herverkiezing zal verliezen.

Azië

Flink hogere koersen in Azië. Nikkei +2,9%., Shanghai +1,3% en Australië +2,7%. In China is de PMI-industrie voor middelgrote bedrijven gedaald naar 50,8 in april van 52,0 in maart. Hong Kong en Kospi zijn gesloten vanwege de viering van de geboorte van Buddha ongeveer 2.600 jaar geleden. Euro/dollar is 1,0860. Euro/yuan is 7.6651. Goud +0,8% op 1.727,60. Brent +9,9% op 24,75 dollar omdat de voorraad in de VS minder sterk toeneemt dan verwacht. Duitse Bunds -0,009 op min 0,493%. US Bonds -0,013 op 0,614%.

AEX

De AEX (526,96) kan vandaag 1,5% hoger plussen. De index staat bovenin de bandbreedte, wat de opgaande beweging tempert. De Parabolic SAR (oranje lijn) is weer aan een stijging begonnen. Bij een dubbele top van de SAR doet zich veelal een correctie voor, maar daarvoor zal deze indicator eerst nog 20 punten moeten stijgen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14835 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht