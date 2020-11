Coronavaccin goed voor veel sectoren

Hoewel het nieuws dat een werkzaam vaccin gevonden zou zijn, de beurzen een opkikker bezorgde, blijft staan dat de coronapandemie bepaalde sectoren bijzonder hard heeft getroffen. Soms voorspelbaar, soms totaal onverwacht. De visie van Zak Smerczak, fondsbeheerder van Comgest Growth World.

Het zal niemand verbazen dat de luchtvaartsector en de commerciële luchtvaart en de luxedetailhandel, ook na het positieve nieuws van eerder deze week een ‘uitdagende’ periode doormaken. Ook bepaalde medische bedrijven voelen de negatieve impact van de crisis, doordat planbare zorg wordt uitgesteld.

Maar aan de andere kant zijn er ook bedrijven die kunnen profiteren van de coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan bekende technologiebedrijven in de gamesector en in de medische sector, maar ook levensverzekeraars. In wezen zijn er ook binnen veel sectoren die negatief geraakt worden, toch bedrijven te vinden die sterker uit deze crisis zullen komen.

Luchtvaart

De commerciële luchtvaart zal op de lange termijn weer normaliseren. De afgelopen 50 jaar realiseerde de sector een groei van 4,9% op jaarbasis, dankzij de stijgende inkomens, de globalisering en de verbetering van de technologische innovatie zoals brandstofefficiëntie. Natuurlijk daalt de vraag als gevolg van de pandemie, maar er is geen sprake van dat die vraag helemaal verdwijnt en hij zou weer moeten stijgen zolang de situatie van Covid-19 niet slechter wordt dan het ergste scenario. Een aantal bedrijven in de sector zal sterker uit de crisis komen. Ik denk aan MTU Aero Engines, dat het onderhoud van vliegtuigmotoren verzorgt. Een ander bedrijf is Amadeus, actief met het Global Distribution System (GDS) en aanbieder van horeca- en reissoftware. Het marktaandeel van Amadeus is consequent gegroeid en, nog belangrijker, zijn klanten weten dat het de sterkste innovator in de sector is met een sterke balans waarmee het bedrijf in staat moet zijn om zijn concurrentievoordeel te behouden.

Luxegoederen

De groei van de luxedetailhandel werd vooral gedreven door de Aziatische consumentenbestedingen, de belastingvrije verkoop en flagship stores. Nu flagship stores wereldwijd beginnen te heropenen, zou de belastingvrije verkoop op lange termijn ook moeten stijgen als gevolg van een opleving van het toerisme en de luchtvaart, waardoor een inhaalslag van de Aziatische consument valt te verwachten. LVMH beschikt over een dermate sterke marktpositie dat het luxeconcern in staat is terug te keren naar een normale situatie van voor de pandemie, zo is de inschatting. De marktverstoring van afgelopen maart maakte bedrijven als LVMH zeer aantrekkelijk. Het concurrentievoordeel van LVMH, dat gebaseerd is op branding en de daaruit voortvloeiende prijskracht, blijft intact en het bedrijf kan terugveren naar een normale situatie.

Medische sector

De medisch-technische en farmaceutische industrie heeft te maken gehad met een kortstondige terugval als gevolg van minder planbare ingrepen en een lagere vraag naar bijvoorbeeld oncologische behandelingen. Maar innovatieve bedrijven die voorop lopen op het gebied van diagnostiek, testen en vaccinaties zijn in staat hun maatschappelijk relevantie en inkomsten op de langere termijn verder te vergroten. Sommige van deze langetermijnbedrijven, zoals Becton Dickinson, Eli Lilly en Medtronic, zullen het goed doen in de ‘nieuwe’ normale gezondheidszorg.

Technologie

Binnen de technologiesector zagen een paar bedrijven hun langetermijngroei versnellen. Ik noem dit een ‘pull forward’-vraag. Ik verwacht dat ook na de pandemie de vraag van consumenten sterk zal blijven en hun gedrag blijvend veranderd zal zijn. Bedrijven die sterker uit de crisis komen, zijn bijvoorbeeld game-ontwikkelaar Tencent en aanbieder van PC- en mobile games, NetEase.

Levensverzekeraars

Ten slotte zijn de Aziatische levensverzekeraars de afgelopen jaren sterk gegroeid. Zij hebben geprofiteerd van structurele trends zoals de groeiende middenklasse, grotere financiële inclusie en vermogensopbouw. Aziatische levensverzekeringen bieden ook een hoger gemiddeld beleggingsrendement ten opzichte van de ontwikkelde markten. Tijdens de crisis waren grote Aziatische levensverzekeraars zoals AIA en Ping An niet in staat om nieuwe business te genereren via hun distributiekanalen. Ze compenseerden dit effectief door hun digitale distributiekanalen te versnellen en werkten samen met de toezichthouders aan het mogelijk maken van contractueel geldige digitale handtekeningen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15483 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht