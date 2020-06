Coronavirus verziekt opgaande beweging AEX

De Europese markten staan de premarket tot 1,5% lager, wat in belangrijke mate kan worden toegeschreven aan de toename van het aantal coronabesmettingen in onder meer Duitsland.

Ook de VS staat lager; ook daar is het coronagevaar nog niet geweken. Azië zal beleggers niet in beroering kunnen brengen. Nikkei -0,6%, Shanghai -0,1%, Sensex +0,3%, Kospi -0,4%, Hang Seng -0,9% en Australië onveranderd.

Euro/dollar is 1,1196 en euro/yuan is 7,9207. De valutaparen staan onder druk na de stijging in de afgelopen weken. Het lijkt vooral een technische beweging te zijn.

Goud is +0,6% op 1.752,30, wat wordt toegeschreven aan de ontwikkeling van het coronavirus. Brent is -0,3% op 42,07. Er is sprake van een lichte vlucht in Duitse Bunds, die vandaag iets hoger zijn op min 0,415%. US Bunds zijn -0,002 op 0,697%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14998 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht