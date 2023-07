Correctie ASMI zou heel mooi zijn

ASM International NV (ASM) was 10.5% hoger met een slotnotering van 434 euro.

Het aandeel verbrak hiermee het vorige record van november 2021 en bereikte een nieuwe topnotering. Technisch ziet het er volgens Investtech goed uit. “Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft steun rond 314 euro en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Voor een verdere stijging is het wel belangrijk dat de opgaande beweging niet wordt onderbroken. Anders ontstaat een dubbele top, met alle gevolgen van dien voor een correctie. ASMI kampt met een daling van het aantal orders. ING handhaaft de verwachting van solide voor de lange termijn.

Van ChatGPT wordt u niet veel wijzer: “Het is moeilijk om een eenduidig antwoord te geven op deze vraag, aangezien analisten hun eigen individuele meningen en voorspellingen hebben. Over het algemeen zijn de meningen over ASMI positief, aangezien het een toonaangevend bedrijf is op het gebied van geavanceerde semiconductorproductieapparatuur. Analisten kunnen positieve verwachtingen hebben over de groei van het bedrijf, het potentieel voor winstgevendheid en de concurrentiepositie. Het is echter raadzaam om specifieke analistenrapporten of beoordelingen te raadplegen voor een gedetailleerdere analyse.”

Wat te doen

ASMI is technisch bezig met topvorming. Charttechnisch zou een correctie naar 360 (daaropvolgende steun ligt op 290) mooi zijn om van daaruit te beginnen aan een stijging van meer dan 200 punten.

