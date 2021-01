Scott Berg (TRP): ‘Wat hoort op de kooplijst’

Elke correctie wordt gevolgd door een opgaande beweging. Wereldwijde aandelen zullen dit jaar aantrekkelijk blijven, met name in Azië-Pacific en Europa.

De aandelenmarkten hebben in 2020 buitengewoon gepresteerd, maar het eerste kwartaal van 2021 zal beleggers op de proef stellen. De Visie van Scott Berg, fondsmanager bij T. Rowe Price.

Door de tegengestelde berichten van de laatste weken is het voor beleggers moeilijk een richting te bepalen. Zo hebben verwachtingen ten aanzien van verdere monetaire en budgettaire stimuleringsmaatregelen samen met positief nieuws over vaccins geholpen de aandelenmarkten te ondersteunen. Nieuwe virusvarianten echter verhogen de druk op de gezondheidszorgsystemen, waardoor landen opnieuw in lockdown gaan. De economische gevolgen hiervan zijn verstrekkend voor velen en zal op zijn minst een deel van de fundamentele opleving waarop beleggers hebben geanticipeerd, uitstellen. Daarnaast moet gekeken worden naar de politieke veranderingen die plaatsvinden. Wat betekent de “blauwe golf” in de VS voor bedrijven en overheidsbeleid, vooral op het gebied van belastingen en de betrekkingen tussen de VS en China?

Voor de rest van 2021 blijft Berg desalniettemin optimistisch wanneer hij het rendementspotentieel van de wereldwijde aandelenmarkten analyseert. De volatiliteit zal waarschijnlijk toenemen, deels omdat er meer spreiding binnen factoren, stijlen en sectoren ontstaat. Als beleggers in deze omgeving geld willen verdienen, zullen ze selectiever en actiever moeten zijn, wat soms kan betekenen dat ze een meer contraire benadering zullen moeten volgen.

Welke sectoren zijn interessant?

Berg meent dat seculiere groeiaandelen, tegen de juiste prijs, goede rendementen zullen blijven opleveren, maar sluit een voortzetting van de rotatie naar waarde, small-caps en niet-Amerikaanse aandelen halverwege dit jaar niet uit. Meer positief nieuws over vaccins zou ook een steun in de rug zijn voor de sectoren die het meest door het virus zijn getroffen, zoals de reis- en vrijetijdssector, de energiesector en de financiële sector. Verder zullen veel trends, die zich in de loop van het afgelopen jaar dankzij COVID-19 sterker hebben ontwikkeld, aanhouden. De penetratie van e-commerce is wereldwijd aanzienlijk gestegen en daar komt voorlopig geen verandering in.

En welke regio’s?

Azië-Pacific en Europa zijn de twee regio’s waar T. Rowe Price zijn blootstelling heeft verhoogd. Berg is ervan overtuigd dat Azië de plek is waar het zwaartepunt van de wereld zich naartoe beweegt. Daar verdiepen de markten zich het meest en groeien de economieën het snelst. De voorkeursmarkten van T. Rowe Price zijn momenteel India, Indonesië, de Filippijnen en Peru, naast high conviction-posities in Chinese consumentenaandelen. Ook Europa ziet er nu aantrekkelijker uit. Hoewel Europa niet dezelfde hoge groeimogelijkheden biedt zoals de V.S. of China.

Aandelenmarkten blijven kansen bieden door ongekende steun

Een punt van zorg is of de aandelenmarkten niet te sterk en snel zijn opgeveerd, vooral gezien de concentratie van de aandelenrendementen. Dit schept wel enig potentieel voor de vorming van een brede zeepbel als het goede nieuws aanhoudt.

Berg meent dat, hoewel de waarderingen in absolute zin hoog zijn, risicovolle beleggingen door de ongeëvenaarde monetaire en budgettaire steun ondersteund worden. Wereldwijd zijn de rentetarieven op een dieptepunt en tegelijkertijd is een berg geld op zoek naar een bestemming. Op basis daarvan vindt Berg niet dat waarderingen extreem zijn en zullen de aandelenmarkten kansen blijven bieden.

