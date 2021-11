Crackdown koers Alibaba

Alibaba denderde gisteren met 11,1% omlaag naar 143,60 dollar. Nabeurs werd het verlies vergroot met 0,5%.

De grote test voor het aandeel moet nog komen met een test van de steun van 130 dollar op basis van de opgaande beweging die in 2019 is ingezet. Daarnaast flirt de koers met de weerstand van 140 dollar op basis van het Elliott Wave-patroon dat in 2015 is begonnen. De boodschap is duidelijk. Alibaba is charttechnisch momenteel een gevaarlijk aandeel.

Beleggers zijn teleurgesteld over de groei van de omzet op de 11/11, beter bekend als Singles Day. De groei was slechts 8,5%, het laagste niveau ooit. Ook is men ontevreden over de winst per aandeel. Deze daalde in de verslagperiode met 38% en was 10% lager dan de ramingen.

Het is alsof de crackdown van de Chinese overheid is overgewaaid naar het aandeel.

