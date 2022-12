Criminelen minder gecharmeerd van Bitcoin

In 2023 zullen criminele bendes door de toenemende regelgeving voor cryptomarkten de Bitcoin links laten liggen en op zoek gaan naar andere vormen van waardeoverdracht. Die voorspelling wordt gedaan in het rapport ‘Crimeware en financiële cyberdreigingen in 2023’ van Kaspersky.

Ransomware onderhandelingen en betalingen zullen volgend jaar minder afhankelijk zijn van Bitcoin als waardeoverdracht. Kaspersky: “Naarmate er sancties komen op betalingen voor ransomware, de markten meer gereguleerd worden en de technologieën verbeteren om de stroom en de bronnen van Bitcoin te traceren (en soms opvallende transacties terug te halen), zullen cybercriminelen deze cryptocurrency links laten liggen en zich richten op andere vormen van waardeoverdracht.”

