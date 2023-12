Crowdfunding zeer geschikt als financiering

De interesse en populariteit rond alternatieve financieringsvormen groeien gestaag, en crowdfunding vormt hierop geen uitzondering. Vraag en antwoord met Ilse Nobel, directielid Geldvoorelkaar.nl.

Veel ondernemers zijn mogelijk niet volledig bekend met crowdfunding of hebben er onvoldoende kennis over. Niettemin kan dit een zeer geschikte financieringsmogelijkheid zijn. De verwachtingen voor de markt in 2024 worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder economische omstandigheden, regelgeving en de bredere acceptatie van crowdfunding als een interessante financieringsmethode. De verwachting is dat de rente in 2023 mogelijk gaat dalen. Hierdoor wordt de drempel verlaagd om investerings- en financieringsbeslissingen te nemen en zal het totale financieringsvolume opnieuw een stijgende trend laten zien.

In welke sectoren heeft Geldvoorelkaar.nl ondernemers en vastgoedbeleggers het meest geholpen aan financiering?

“In reactie op de krediet- en bankencrisis zag Geldvoorelkaar.nl in 2011 het levenslicht als het allereerste zakelijke crowdfundingplatform in Nederland. Het platform ontstond vanuit de noodzaak van de markt voor alternatieve financieringsroutes. De oorspronkelijke doelstelling van Geldvoorelkaar.nl blijft tot op de dag van vandaag onveranderd: een bijdrage leveren aan de financierbaarheid van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb). Deze bijdrage strekt zich uit over een breed scala aan sectoren, variërend van binnenvaart, duurzame energieprojecten en technologiebedrijven tot restaurants, accountantskantoren en vastgoed.”

Wat merkt Geldvoorelkaar.nl van het guurdere economische klimaat?

“De impact van economische veranderingen en wetgeving wordt bij onze investeerders en geldnemers doorgaans snel opgemerkt. Het feit blijft dat het voor het mkb in Nederland nog steeds een uitdaging is om financiering te verkrijgen voor groei. Hierbij neemt de groei van alternatieve financieringsroutes, waaronder crowdfunding, gestaag toe. Investeerders zijn nog steeds op grote schaal geïnteresseerd in het investeren in crowdfundingprojecten gezien het stabiele karakter. Wel vragen zij een hogere rentevergoeding gezien de ontwikkelingen in de markt.”

Wat is de grootste fout die ondernemers maken bij de aanvraag van financiering?

“Financiering vereist maatwerk. Bij Geldvoorelkaar.nl richten we ons altijd op de individuele ondernemer en zijn onderneming om een financieringsoplossing te creëren die geschikt is voor zijn specifieke situatie. Een niet-passende financiering kan op de lange termijn nadelige gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Bij Geldvoorelkaar.nl hebben we voortdurend oog voor zowel het belang van de ondernemer als dat van de investeerder. Dit streven naar een gezonde balans zorgt ervoor dat belangen in evenwicht blijven, wat resulteert in het beste resultaat. Het is voor de ondernemer essentieel om zich grondig te laten informeren over verschillende financieringsvormen en niet klakkeloos met de eerste aanbieder in zee te gaan.”

Wat is het belangrijkste advies voor vragers van financiering?

“Ondernemers dienen hun financieringsaanvraag zorgvuldig voor te bereiden, waarbij het opstellen van een gedetailleerd businessplan en realistische prognoses van essentieel belang is. Het is tevens cruciaal dat zij een goed inzicht hebben in de voorwaarden die aan de financiering zijn gekoppeld. Het wordt aanbevolen om hierover advies in te winnen bij een financieel adviseur en indien gewenst een second opinion te overwegen.”

Wat is het belangrijkste advies voor investeerders?

“Investeerders dienen hun bereidheid tot het nemen van risico’s te bepalen en te overwegen hun risico’s te verminderen door middel van diversificatie. Het is van essentieel belang om projecten grondig te evalueren en te begrijpen alvorens tot investering over te gaan. Hierbij is het ook van belang aandacht te besteden aan de betrouwbaarheid van het platform waarin men investeert. Sinds 10 november 2023 dienen alle crowdfundingplatformen te voldoen aan de wet- en regelgeving met betrekking tot ECSPR. Geldvoorelkaar.nl heeft als één van de eerste crowdfundingplatformen in Nederland de ECSPR-vergunning van de AFM verkregen.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19296 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht