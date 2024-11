CrowdStrike is de klap te boven

Het relatief onbekende bedrijf CrowdStrike, specialist in cybersecurity, haalde in juli de wereldwijde pers door een menselijke programmeerfout die een storing veroorzaakte in 8,5 miljoen Windows-computers.

Het aandeel daalde in een paar weken met meer dan 40% uit angst voor claims en het verlies van vertrouwen van klanten. Na de presentatie van de kwartaalcijfers gisterenavond kan definitief worden gesteld dat CrowdStrike de klap te boven is. In het tijdperk van digitalisering is cybersecurity een eerste levensbehoefte en is CrowdStrike een van de snelst groeiende dienstverleners, meent eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Jaarlijks terugkerende inkomsten stijgen naar $ 4 miljard

De omzet van CrowdStrike in augustus, september en oktober (het fiscale derde kwartaal) kwam uit op $ 1 miljard, een stijging van 29% vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Klanten weten dus duidelijk de weg naar de cloudbeveiliger nog steeds te vinden. Maar liefst 95% van deze inkomsten komen in de vorm van een abonnement en zijn jaarlijks terugkerend. De run rate voor de jaarlijks terugkerende inkomsten (in jargon de annual recurring revenue of ARR) komt daarmee voor het eerst uit boven de $4 miljard. Dat is slechts een half miljard US dollar lager dan de $ 4,5 miljard die marktleider Palo Alto Networks vorige week rapporteerde. Palo Alto zag de jaarlijks terugkerende inkomsten met 40% stijgen, maar die vormen bij hen slechts ongeveer 50% van de totale omzet. De beide bedrijven zijn zonder meer aan elkaar gewaagd.

Sommige beleggers nemen winst

Ook beleggers weten de weg naar CrowdStrike weer te vinden. Na weken van damage control na de wereldwijde storing had het aandeel op de beurs bijna het hele verlies van de zomer in de afgelopen maanden alweer goed gemaakt. Waarschijnlijk door de snelle stijging werd gisterenavond na de publicatie winst genomen en daalde het aandeel met bijna 6% in de nabeurshandel van de Nasdaq. Enerzijds is dat goed voor te stellen, want de waardering van leiders in de cybersecuritysector is hoog. Anderzijds is het contrair te noemen, omdat de vraag naar online beveiliging in de komende jaren alleen maar verder zal toenemen.

