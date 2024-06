CrowdStrike snel grootste cyberbeveiliger

Met meer dan gezonde spanning keken beleggers in cybersecuritybedrijf CrowdStrike uit naar de publicatie van de resultaten over de maanden februari, maart en april. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Andere softwareleveranciers zoals Salesforce en Dell gingen vorige week op de beurs met -20% en -17% hard onderuit, omdat ze het eerdere groeitempo niet vol konden houden. Vanwege de hoge waardering – gemeten naar koers/winstverhouding – zou CrowdStrike eenzelfde lot staan te wachten bij tegenvallende cijfers. Het bedrijf uit Austin, Texas maakte de verwachtingen meer dan waar met een groei van meer dan 30% in omzet én winst. Het aandeel blijft daardoor in de race om later dit jaar het grootste cybersecuritybedrijf ter wereld te worden.

Sterke punten van CrowdStrike

In het huidige macro-economische klimaat letten alle bedrijven op de kleintjes. De kosten voor softwarepakketten rijzen de pan uit en drukken zwaar op ieder IT-budget. In het steeds verder digitaliserende tijdperk is cybersecurity welhaast een eerste levensbehoefte, maar toch moeten ook daarin keuzes gemaakt worden. Bedrijven rationaliseren hun IT-architectuur en reduceren het aantal leveranciers waarmee ze werken. CrowdStrike voorziet in die behoefte, want het heeft met het Falcon Platform een ‘one-stop-shop’ in huis, dat volledig gefocust is op clouddiensten. Een andere factor waarmee CrowdStrike het verschil maakt is de gebruiksvriendelijkheid van het platform ten opzichte van de concurrentie, wat zorgt voor goede recensies en aan de klantkant lagere trainingskosten voor het opleiden van gebruikers.

Een andere grote pijler onder het succes van CEO en co-founder George Kurtz is dat CrowdStrike een aantal jaren geleden Amazon Web Services binnen heeft weten te halen als strategische partner. Die samenwerking werd vorige maand verder uitgebreid, waardoor CrowdStrike naar verwachting vanuit die hoek ook in de komende periode kan rekenen op toenemende klandizie.

Strijd met Palo Alto Networks

Met die troeven in handen lijkt het erop dat CrowdStrike een voorsprong heeft opgebouwd ten opzichte van marktleider Palo Alto Networks, dat dit jaar heeft uitgetrokken om alle overgenomen bedrijfsonderdelen ook op één platform te krijgen. Palo Alto zegt daarom dit jaar waarschijnlijk minder hard te zullen groeien, terwijl CrowdStrike doormarcheert. Kurtz stelde gisteren zelfs de verwachting voor het hele jaar nog iets naar boven bij.

De winstgevendheid van de afgelopen kwartalen maakt CrowdStrike bovendien een voorname kandidaat om later dit jaar toe te treden tot de prestigieuze S&P 500 Index. Dat levert in de regel extra beleggers op, die het aandeel kopen omdat ze de index volgen. Dat kan CrowdStrike helpen om het gat in waardering ($94 miljard versus $80 miljard) verder te verkleinen.

CrowdStrike voor beleggers

Beleggers in cybersecuritybedrijven moeten zich realiseren dat één grote inbraak in het beveiligingsplatform kan leiden tot een plotseling verlies van vertrouwen bij klanten. Het lijkt daarom verstandig om in de sector niet slechts op één paard in te zetten. Ook is het niet denkbeeldig dat op een gegeven moment ook bij CrowdStrike het groeitempo lager komt te liggen, waardoor bij de huidige waardering een koersval zoals bij Salesforce of Dell nog steeds op de loer ligt. Dat gezegd hebbende: de steeds verdergaande digitalisering en topprioriteit voor beveiliging van alle data en processen in de cloud geven CrowdStrike zonder meer uitzicht op nog meer jaren van bovengemiddelde groei en winstgevendheid.

Figuur 1Notering België

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht