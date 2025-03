Crypto als strategische voorraad, voorstel Trump

De prijzen van crypto’s zijn weer omhooggeschoten. President Donald Trump van de VS wil een strategische cryptoreserve gaan aanleggen. Opmerkelijk is dat Trump aangaf dat de reserve eerst zal bestaan uit xrp, solana en cardano, en later bitcoin en ether.

Het is een stinkend voorstel, omdat Trump voornamelijk in eerste instantie met kleinere crypto’s een voorraad wil aanleggen. Het zou logische zijn geweest om te beginnen met bitcoin en ether. Na een euforische stijging staan de prijzen maandagmorgen weer onder lichte druk.

Bitcoin

Bitcoin is in het weekeinde gedaald naar 84.200 dollar om daarna snel te herstellen naar het huidige niveau. De RSI vertoont een opwaartse trend, waardoor ruimte is voor een aanval op de weerstand van 97.000 en daarna op die van 106.800 dollar.

