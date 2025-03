Crypto Congres 2025: Nederlandse experts duiden impact van bitcoin-halving en Amerikaanse verkiezingen

De cryptomarkt staat aan de vooravond van een cruciaal jaar. Op 17 april 2025 komen toonaangevende Nederlandse en internationale experts samen in de RAI Amsterdam tijdens het Crypto Congres 2025. Centrale thema’s zijn de bitcoin-halving en de invloed van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, twee ontwikkelingen die de markt wereldwijd in beweging kunnen zetten. Is een bitcoin reserve ook iets waar Nederland mee moet starten?

De bitcoin-halving, die in april 2024 plaatsvindt, heeft historisch gezien geleid tot enorme koersschommelingen. Tegelijkertijd zorgen de verkiezingen in de VS voor onrust onder beleggers: hoe beïnvloeden politieke beslissingen de financiële markten en de rol van crypto als alternatieve investering?

Tijdens het congres delen gerenommeerde sprekers, met online miljoenen volgers, zoals Michaël van de Poppe (MN Capital), Remy van der Nagel (Bitvavo) en Sjuul Follings (Alt Crypto Gems) hun visie op deze ontwikkelingen. Experts en analisten duiden de kansen en risico’s en geven handvatten voor een succesvolle handelsstrategie in 2025.

Naast keynotes en paneldiscussies biedt het congres praktische masterclasses over onder meer risicobeheer, geavanceerde handelsstrategieën en de regulering van crypto in Nederland en Europa. Zowel beginnende als ervaren beleggers krijgen de kans om zich te verdiepen in de toekomst van digitale activa.

