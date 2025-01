Crypto Congres brengt alle Nederlandse crypto-experts bijeen

De Nederlandse cryptowereld kijkt watertandend uit naar een gevulde crypto-dag. Op 17 april 2025 komen de grootste namen uit de crypto-industrie samen in de RAI Amsterdam voor het eerste Crypto Congres. Het event is een samenwerking tussen twee iconen in de financiële mediawereld: Crypto Insiders en BeursInside.

Onder het thema “Halving effect & Trump impact, de toekomst van crypto” zal het event traditionele en cryptobeleggers, traders en technologie-experts samenbrengen. Het doel is om hen te verbinden, te inspireren en de snel evoluerende wereld van blockchain, cryptocurrency en Web3 te verkennen. De focus ligt op beleggers en traders die hun kennis willen uitbreiden en hun strategieën willen verbeteren.

Line-up van zwaargewichten

Met prominente namen zoals Michaël van de Poppe, Raoul Esseboom en Elroy Heisterkamp belooft het congres een dag vol waardevolle inzichten en diepgaande analyses. Ook zullen top-keynote sprekers, waaronder vooraanstaande crypto-experts en blockchainpioniers, de meest actuele ontwikkelingen behandelen. Van de impact van Donald Trump als president, het effect van de halving een jaar geleden, de invloed van nieuwe regelgeving zoals MiCAR, tot de laatste trends op het gebied van DeFi en NFT’s – het wordt een dag die geen crypto-liefhebber mag missen.

Een programma voor iedereen

Het congres biedt een gevarieerd programma, geschikt voor zowel gevorderde beleggers als beginners. De gevorderde traders kunnen hun kennis verdiepen met technische analyses en geavanceerde handelsstrategieën, terwijl beginners juist de basisprincipes van de cryptowereld leren. Tijdens de levendige paneldiscussies is er volop gelegenheid voor interactie met het publiek, wat het programma nog dynamischer maakt. Bezoekers kunnen hun crypto-kennis bijspijkeren in interactieve masterclasses en snelcursussen, die hen praktische tips en waardevolle inzichten bieden. Daarnaast is er een netwerkbeurs met live demo’s van de nieuwste crypto-technologieën en -platforms, waar bezoekers de kans krijgen om van de besten in de industrie te leren.

Early bird voordeel

Wie er graag bij wil zijn, heeft geluk! Als lezer van Cashcow kun je je nu aanmelden voor early bird ticket. Vroege beslissers worden beloond met niet alleen een aantrekkelijke korting, maar ontvangen ook een exclusieve digitale masterclass van een van de sprekers. Let wel: op=op!

