Crypto’s: aan banden of vrijplaats?

Cryptovaluta is beroemd én berucht. Is het nu tijd om deze markt te reguleren of moet het juist vrijgevochten blijven? Tijdens deze talkshow op de BeleggersFair geven enkele crypto-experts u handvatten over de toekomst, potentie en risico’s van digitale valuta.

Cryptovaluta is al tijden min of meer bekend en zeker niet minder berucht. Wordt het nu dan echt tijd op die markt te gaan reguleren? En wordt het dan een officiële valuta?

Hoe dat dan zou moeten werken is minder eenvoudig. Maakt regulering het risico van beleggers en andere gebruikers dan meer inzichtelijk? Het zijn vragen die al langer rondzingen en horen bij een product dat richting volwassenheid gaat.

Ons panel biedt u de noodzakelijke handvatten!

De talkshow ‘Crypto’s, aan banden of vrijplaats’ vindt plaats van 16.35 – 16.50 uur.

Het panel bestaat uit:

Egbert Krop

Chief Financial Officer Icoinic

Egbert Krop heeft meer dan vijftien jaar gewerkt bij ING als onder meer auditor (voornamelijk op het gebied van compliance). Op dat gebied heeft hij dus ook ruim ervaring en een gedegen kennis binnen de financiële sector. Hij is in 2009 cum laude afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, Business Studies.

Krop is een van de oprichters van Icoinic Capital en het financiële brein achter het bedrijf. Als CFO is hij verantwoordelijk voor de financiële stabiliteit, strategie, regelgeving en ‘compliance’. Als bestuurder is hij een drijvende kracht achter de groei van de fondsen en de handel met behulp van algoritmes bij Icoinic Capital.

Boudewijn Rooseboom

Managing Partner Mercury Redstone

Boudewijn was oprichter en CEO van beleggingsfonds Cyber Capital, een van de eerste Nederlandse fondsen die uitsluitend belegt in crypto-assets. Samen met een aantal ervaren deskundigen investeert hij sinds 2016 in deze opkomende beleggingscategorie. Daarvoor woonde en werkte hij ruim tien jaar in Brazilië, waar hij onder andere actief was als investeerder in sociale woningbouwprojecten.

Rooseboom heeft een Master’s degree in Economie van de Universiteit van Amsterdam en werkt tussen de bedrijven door aan zijn scriptie voor de postdoctorale opleiding tot Register Controller (RC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

