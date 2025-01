CTP doorbreekt weerstand

Vastgoedontwikkelaar CTP heeft qua koersontwikkeling een teleurstellend 2024 achter de rug. 2025 is beter begonnen. Volgens Investtech is een verdere stijging van het Midkap-aandeel waarschijnlijk.

Investtech: “CTP sloot vrijdag 1.6% hoger op 15.54 euro. We moeten terug naar oktober 2024 om een hogere slotkoers te vinden voor het aandeel. De afgelopen week is het aandeel 6.9% gestegen. Het aandeel doorbrak de weerstand bij 15.52 euro in een dubbele-bodem patroon. Dit genereerde een koopsignaal en een verdere stijging tot 16.58 euro in de loop van drie maanden is waarschijnlijk.”

CTP genereert koopsignaal

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht