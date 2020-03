Curetis verdubbeld (negative)

Curetis verdubbelde op 1,60 euro, omdat de test-kit in Europa verkocht mag worden.

Investtech: “Het aandeel is nooit meer op één dag gestegen sinds we de metingen startten op 12 november 2015. De omzet was bovendien hoog. Totaal werd er gekocht en verkocht voor ongeveer 27 miljoen euro in het aandeel, wat overeenkomt met negen keer de gemiddelde omzet per dag. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en heeft de weerstand rond 1,42 euro verbroken.”

Begin 2018 heeft het aandeel een vergelijkbare koersgril laten zien. Daarna was het afgelopen en daalde de koers van rond 7,50 euro naar 0,33 euro oktober vorig jaar. Het aandeel kopen is zwaar inzetten op een sterke toename van besmetting.

