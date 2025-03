Cyberbeveiliger CrowdStrike ziet jaaromzet 31% stijgen ondanks veroorzaken grootste IT-storing ooit

Op 19 juli 2024 veroorzaakte cybersecuritybedrijf CrowdStrike een wereldwijde IT-storing door een foutieve software-update. De impact was zo groot dat het cybersecuritybedrijf alle zeilen moest bijzetten om het vertrouwen van klanten en de markt te behouden. Acht maanden later, bij de publicatie van de jaarcijfers, kan worden gesteld dat het is gelukt. Niet alleen bleef 97% van de klanten CrowdStrike trouw, ze besteden bij elkaar ook 12% meer dan een jaar eerder. Op de beurs heeft CrowdStrike de daling van 45% weer helemaal goedgemaakt en is het terug op het niveau van voor de storing. Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

CrowdStrike groeit sneller dan de concurrentie

In een steeds verder digitaliserende wereld wordt de vraag naar effectieve en efficiënte cybersecurity-oplossingen alleen maar groter. CrowdStrike’s platform Falcon, dat gebruik maakt van AI en volledig in de cloud opereert, speelt in op de groeiende behoefte. Het platform is flexibel en biedt snelle responstijden, wat cruciaal is omdat ook hackers steeds innovatiever worden.

Het onderscheidend vermogen van CrowdStrike blijkt ook uit de hoge groeipercentages. Met een indrukwekkende omzetgroei van 31% op jaarbasis overtreft het bedrijf de meeste van zijn concurrenten. De sterke prestaties trekken grote klanten aan, waaronder Google, Amazon, Intel en zelfs de Amerikaanse overheid. Het wereldwijde marktaandeel van CrowdStrike ligt op ongeveer 4%.

CrowdStrike voor beleggers

In het vierde kwartaal overtrof CrowdStrike de verwachtingen van beleggers. De omzet steeg met 25% tot boven de $1 miljard, waarbij de jaarlijkse terugkerende omzet met 23% toenam. De winst per aandeel steeg met 8%. Toch daalde het aandeel na publicatie van de cijfers met 9%. Dat kwam enerzijds doordat de koers van het aandeel in aanloop naar de cijfers al heel hard was opgelopen en anderzijds door een eenmalige, technische aanpassing van de te betalen belastingen in de periodieke rapportage, wat niet was voorzien in de verwachtingen van analisten. Het is daarom niet ondenkbaar dat beleggers die geloven in het langetermijnperspectief van cybersecurity de daling zullen aangrijpen om in te stappen.

