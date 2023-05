‘Cybersecurity beschermt ook tegen inflatie’

In september 2021 lanceerde de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs de Future Tech Leaders Equity ETF, met daarin zestig aandelen van bedrijven die op termijn een goede kans maakten om een beurswaarde van $100 miljard te overstijgen. Achteraf was de timing beroerd. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

De aandelenmarkt bereikte twee maanden later een hoogtepunt om vervolgens in een vrije val te geraken, waarbij juist groeibedrijven in de technologiesector hard onderuit gingen. De koers van de ETF is sinds lancering met 30% gedaald. En Adyen, het enige Nederlandse aandeel in de index, leverde tussen toen en nu 46% in. Slechts een handjevol aandelen wist zich aan de malaise te onttrekken. Daartoe behoorde ook Palo Alto Networks, als rijzende ster op het gebied van cybersecurity.

Palo Alto Networks

Cybersecurity is een relatief jonge subsector waarin voortdurende geïnvesteerd moet worden om bij te blijven met de laatste ontwikkelingen. Veel cybersecurity bedrijven maken daarom nog steeds geen winst, Palo Alto Networks wel. De kwartaalcijfers die het Amerikaanse bedrijf deze week presenteerde lieten 30% groei zien en de rek lijkt er nog niet uit. Door de stormachtige technologische ontwikkelingen én de snelle toename van het aantal hackpogingen is een adequate beveiliging onmisbaar en misschien wel het laatste onderdeel waarop bedrijven en instellingen willen bezuinigen.

Dat zie je terug in de cijfers. In de eerste drie maanden van 2023 werd een winst per aandeel geboekt van $1.10 (verwachting was $0.93) bij een omzet $1.72 miljard. Het orderboek voor de komende jaren nam toe met 35% tot $9.2 miljard. Palo Alto Networks trotseert de inflatie door ook de marge hard te laten groeien. Het belangrijkste nieuws voor beleggers kwam namelijk van de CFO, die aankondigde dat de operationele winstmarge in een jaar tijd toenam van 19% naar 23%. Een kracht die je niet vaak ziet in het huidige macro-economische klimaat.

Productstrategie

Wat maakt Palo Alto Networks anders? Het bedrijf, opgericht in 2005 door de Israëlisch-Amerikaanse zakenman Nir Zuk, heeft een agressieve acquisitiestrategie. In de afgelopen jaren werden tientallen kleinere bedrijven overgenomen. De specialisaties werden stuk voor stuk toegevoegd aan het centrale platform. Op die manier is Palo Alto steeds vaker een one-stop-shop voor klanten. De strategie werpt zijn vruchten af. Belangrijk daarbij is dat steeds meer deals worden gewonnen met een contractwaarde van meer dan $10 miljoen. In de visie van CEO Nikesh Agora zal er op termijn onvermijdelijk een consolidatieslag plaatsvinden in de sector. Een sterk track record is dan noodzakelijk om boven te komen drijven.

Palo Alto heeft overigens niet alleen concurrentie van andere onafhankelijke, beursgenoteerde bedrijven. Cloudproviders zoals Amazon, Microsoft en Alphabet bieden ook beveiligingspakketten aan als onderdeel van hun integrale dienstverlening.

Cybersecurity voor beleggers

De trend in cybersecurity en het potentieel van Palo Alto Networks is natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. De aandelenkoers is vooruitgesneld op de resultaten. De koers/winstverhouding van 40x is hoger dan het gemiddelde in de Amerikaanse technologiesector en ook hoger dan die van verschillende Big Tech bedrijven (Amazon uitgezonderd). De waardering is echter ook in lijn met de huidige groeiverwachting.

Het grootste risico lijkt te zijn dat er onverwacht toch een gat wordt gevonden in de beveiliging, die door Palo Alto wordt verkocht als Zero Trust Network Security. De kans daarop is misschien klein, de gevolgen kunnen enorm zijn. Om risico’s te spreiden en toch in te spelen op de trend in cybersecurity kunnen beleggers ook kiezen voor een mandje van aandelen via bijvoorbeeld een Smart Portfolio, een beleggingsfonds of ETF.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18538 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht