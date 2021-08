Cyberveilige aandelen

Cyberaanvallen op mensen, bedrijven en overheidsinstellingen worden steeds geraffineerder, zoals blijkt uit de recente aanvallen op tal van Amerikaanse bedrijven en overheden. Kansrijke aandelen volgens LGIM.

De behoefte aan beveiliging neemt toe met het aantal aanvallen en het niveau van de aanvallen. Dit biedt beleggers kansen, want cybersecurity zou wel eens een van de grote groeimarkten van de komende jaren kunnen zijn, zegt Aanand Venkatramanan, hoofd ETF Investment Strategies bij Legal & General Investment Management (LGIM).

Alleen al in het tweede kwartaal van 2021 werden Colonial Pipeline, een van de grootste oliepijpleidingen in de VS, JBS, ‘s werelds grootste vleesverwerker, het Belgische parlement en universiteiten, het Zuid-Afrikaanse bedrijf Virgin Active en de Amerikaanse videogamemaker Electronic Arts het slachtoffer van cyberaanvallen.

De markt voor cybersecurity is tussen 2011 en 2017 jaarlijks cumulatief met 11,3 procent gegroeid. Voorspeld wordt dat de wereldwijde cybersecuritymarkt voor overheidsinstanties in 2025 meer dan USD 88 miljard zal bedragen*, wat neerkomt op 25 procent van de totale waarde van de sector.

Gezien de aanhoudende cyberaanvallen ondernemen verschillende overheidsinstanties actie:

De Amerikaanse regering heeft de “Cybersecurity Enhancement Executive Order” ondertekend. Doel ervan is een ongehinderde uitwisseling van informatie over cyberdreigingen tussen de overheid en de particuliere sector, het verbeteren van de beveiliging van softwareleveranciers en het opsporen van cyberbeveiligingsincidenten in netwerken van de federale overheid.

De Europese Raad steunde de oprichting van een cyberbeveiligingskenniscentrum om investeringen in onderzoek, technologie en industriële ontwikkeling samen te brengen.

Het Verenigd Koninkrijk leverde een extra defensiebijdrage van GBP 16,5 miljard, waarvan een groot deel wordt gebruikt voor cyberbeveiliging. Bovendien is het land van plan zijn nationale cyberstrategie in 2021 te herzien.

Frankrijk, waar het aantal ransomware-aanvallen in 2020 is verviervoudigd, heeft besloten een budget van 500 miljoen euro uit te trekken voor cyberbeveiliging en er een prioriteit van te maken

Ontwikkelingen & Kansen

Deze ontwikkelingen hebben een impact op de cyberbeveiligingsmarkt: Norton Life Lock, een wereldwijde leider op het gebied van cyberbeveiliging, nam eind 2020 de antivirusfabrikant Avira over. Daarna kondigde het bedrijf, dat is opgenomen in de L&G Cyber Security UCITS ETF, aan dat het Avast – een ontwikkelaar van antivirusproducten – zou overnemen. Norton Life Lock wil zijn wereldwijde leiderschapspositie in het consumentenbeschermingssegment uitbreiden.

BAE Systems – een ander aandeel dat in het L&G Cyber Security UCITS ETF is opgenomen – is actief in de lucht- en ruimtevaart en defensiesector. Het bedrijf breidde zijn aanwezigheid op de cyberbeveiligingsmarkt ook uit door tussen 2001 en 2018 vijf cyberbeveiligingsbedrijven over te nemen. De dochteronderneming BAE Systems Intelligence & Security heeft nu 10.000 mensen in dienst. In augustus 2020 kreeg BAE Systems een vijfjarig contract ter waarde van 85 miljoen dollar om oplossingen te ontwikkelen voor de veilige overdracht van informatie op het Amerikaanse overheidsnetwerk.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16415 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht