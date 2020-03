Daalt de Dow net als in 2007/2009 met 50%?

De Amerikaanse Dow Jones heeft nog evenmin de bodem gevonden.

De zoektocht daarnaar is vooral belangrijk uit oogpunt van maximalisatie van het rendement, en absoluut niet de vraag of het een keer zal gebeuren. Charttechnisch ligt een steun op 21.000 op basis van de stijging in de periode 2009/2020. Bij een doorbraak geven de rekenmodellen aan dat de Dow nog kan dalen naar 14.000. Vanaf de top begin dit jaar zou dat neerkomen op een daling van 50%, wat vergelijkbaar is met de het verlies dat de Dow heeft moeten incasseren in de periode 2007/2009.

